Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Торпедо» на Кубке губернатора Нижегородской области

В стартовые двадцать минут игры обе команды, которые в межсезонье значительно обновили составы, имели неплохие шансы, чтобы открыть счет. Шайба даже побывала в воротах голкипера динамовцев Михаила Карнаухова, но гол Дениса Паршина был отменен из-за нарушения правил.

Основные события во встрече развернулись во втором периоде. Нижегородцы открыли счет на 24-й минуте, реализовав большинство после удаления Патрика Уиркоша. Вскоре «зубры» забросили ответную шайбу. С передачи новичка минчан Бо Беннета отличился Патрик Уиркош — 1:1. Однако развить свой успех подопечным Горди Дуайера не удалось. Автозаводцы до перерыва еще четырежды огорчили белорусскую команду — 5:1.

В заключительные двадцать минут игры хоккеисты «Торпедо» закрепили свой успех после точного броска Владимира Галузина — 6:1.

В первом туре Кубка Нижегородской области состоялись еще два матча. Хоккеисты московского «Динамо» обыграли одноклубников из Риги — 4:1, московский «Спартак» уступил «Автомобилисту» из Екатеринбурга — 2:3.