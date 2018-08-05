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5 августа, источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Торпедо» на Кубке губернатора Нижегородской области

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Торпедо» со счетом 1:6 (0:0, 1:5, 0:1) в первом туре на Кубке губернатора Нижегородской области, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовые двадцать минут игры обе команды, которые в межсезонье значительно обновили составы, имели неплохие шансы, чтобы открыть счет. Шайба даже побывала в воротах голкипера динамовцев Михаила Карнаухова, но гол Дениса Паршина был отменен из-за нарушения правил.

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Основные события во встрече развернулись во втором периоде. Нижегородцы открыли счет на 24-й минуте, реализовав большинство после удаления Патрика Уиркоша. Вскоре «зубры» забросили ответную шайбу. С передачи новичка минчан Бо Беннета отличился Патрик Уиркош — 1:1. Однако развить свой успех подопечным Горди Дуайера не удалось. Автозаводцы до перерыва еще четырежды огорчили белорусскую команду — 5:1.

В заключительные двадцать минут игры хоккеисты «Торпедо» закрепили свой успех после точного броска Владимира Галузина — 6:1.

В первом туре Кубка Нижегородской области состоялись еще два матча. Хоккеисты московского «Динамо» обыграли одноклубников из Риги — 4:1, московский «Спартак» уступил «Автомобилисту» из Екатеринбурга — 2:3.

Во втором туре, 6 августа, минчане сыграют с рижским «Динамо», 8 августа подопечные Горди Дуайера встретятся с московским «Спартаком», 9 августа — с «Динамо» (Москва), а завершат выступление на турнире 11 августа матчем с «Автомобилистом».

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