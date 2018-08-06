«Куньлунь» объявил о заключении контракта с голкипером Иваном Налимовым
«Куньлунь Ред Стар» на своём официальном сайте объявил о заключении контракта с российским голкипером Иваном Налимовым.
«Куньлунь Ред Стар» на своём официальном сайте объявил о заключении контракта с российским голкипером Иваном Налимовым.
Соглашение с 24-летним голкипером рассчитано на один год. Налимов уже прибыл в расположение команды и приступит к тренировкам после медосмотра, он может успеть сыграть на предсезонном турнире в Сочи.
В регулярном чемпионате-2017/18 голкипер провёл за «юлаевцев» шесть матчей и одержал четыре победы. Процент отражённых бросков составил 92,7 при коэффициенте надёжности 2,59. В