Текущие события
Хоккей. НХЛ
24.05
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
29.05
Вегас Голден Найтс6
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
31.05
Вегас Голден Найтс2
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
3.06
Вашингтон Кэпиталз3
Вегас Голден Найтс1
Хоккей. НХЛ
5.06
Вашингтон Кэпиталз6
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
8.06
Вегас Голден Найтс3
Вашингтон Кэпиталз4
Все события
Фоторепортажи
20ЦСКА в 7-й раз выиграл Суперкубок России
21Как Игнашевич Суперкубок у ЦСКА отобрал
12:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«Куньлунь» объявил о заключении контракта с голкипером Иваном Налимовым

«Куньлунь Ред Стар» на своём официальном сайте объявил о заключении контракта с российским голкипером Иваном Налимовым.

Соглашение с 24-летним голкипером рассчитано на один год. Налимов уже прибыл в расположение команды и приступит к тренировкам после медосмотра, он может успеть сыграть на предсезонном турнире в Сочи.

В регулярном чемпионате-2017/18 голкипер провёл за «юлаевцев» шесть матчей и одержал четыре победы. Процент отражённых бросков составил 92,7 при коэффициенте надёжности 2,59. В плей-офф Налимов сыграл три игры и одержал одну победу при проценте отражённых бросков 83,6 и коэффициенте надёжности 4,83.

Куньлунь
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Роналду в «Ювентусе» испытали на прочность. И это в первый день!
«Последователи ЦСКА опасны!». Фанат ФК убил человека
У Карпина лучшая команда первых двух туров. Но нужно добавлять
Русская вечеринка на ЧЕ по плаванию: Ефимова уничтожила соперниц
Почему «Вильярреал» хочет продать лучшего бомбардира РФ на ЧМ
Райола организует переезд Погба в Каталонию: трансферные новости
Нурмагомедов и Макгрегор сойдутся в самом рейтинговом бою в UFC
«Мы шокированы»: ЦСКА выдал худший старт за 17 лет
Фанаты «Спартака» выступили против перехода в команду Еременко
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка