11 новых суперзвеньев, которые «порвут» КХЛ. И ни одного из ЦСКА

Источник: РИА "Новости"

Межсезонье интересно не только множественными переходами хоккеистов, но и новыми сочетаниями, которые возникают в результате этой миграции. Зинэтула Билялетдинов решил не трогать чемпионский состав, сохранив тройки Секач — Ландер — Азеведу и Зарипов — Ткачёв — Ландер. В «Салавате Юлаеве» небольшой косметический ремонт: Николай Цулыгин поменял местами Антона Бурдасова и Линуса Умарка, но революцией в Уфе и не пахнет. Пока нет представления о том, каким будет новый ЦСКА: мало того что команда Игоря Никитина не провела ни одного контрольного матча, так ещё на бастующего Сергея Шумакова рассчитывать не может. В остальном же первые товарищеские матчи стали местом презентации новых суперзвеньев.

Саболич — Миле — Кэйлоф («Торпедо»)

В Нижнем Новгороде подбирается сразу два звена, претендующих на звание ударных. Причём одно — чисто русское, а другое — целиком легионерское. Несмотря на то, что Варнаков — Галузин — Паршин за здравие начали межсезонье, мы выделим иностранцев. Всех троих для Дэвида Немировски привёз агент Алеш Пилко. Причём с Робертом Саболичем новый главный тренер «Торпедо» работал ещё во Владивостоке. Казалось, что успех словенского форварда был связан с личностью подносчика снарядов — Владимира Ткачёва, но из чемпионата Швеции ему выписали новых партнёров, недавно ставших чемпионами с «Векшё». Американец Энди Миле, как и полагается центру, больше заточен на подыгрыш, а вот канадец Эндрю Кэйлоф идёт по графику «гол за игру». Немировски уже признался, что это звено его впечатлило с первой же тренировки.

Хауден — Беннетт — Пулккинен («Динамо» Мн)

Из всех полевых легионеров в Минске остался один Куинтон Хауден. Что и неудивительно, ведь именно он стал лучшим снайпером «Динамо» прошлого сезона.

Теперь канадцу подобрали новых партнёров. Да таких, что казалось, будут рвать соперников с первых же контрольных матчей. Чего только стоит финн Теему Пулккинен, на которого облизывались многие топ-клубы КХЛ, но не смогли договориться о выкупе прав. Пулккинен предусмотрительно был задрафтован «зубрами» в далёком 2009 году. Не каждый год на рынок выходит молодой европеец, забивающий в АХЛ под три десятка шайб. Чтобы Теему не заскучал в столице Беларуси, вместе с ним из «Чикаго Вулвз» был выписан Бо Беннетт. Несмотря на то что права на финна принадлежали «Вегасу», а канадец был игроком «Сент-Луиса», в совместном фарм-клубе они нередко выходили в одном звене. Пока, правда, старые связи не работают. Оба товарищеских матча подопечные Горди Дуайера проиграли, а ударное звено с горем пополам организовало всего одну шайбу. Да и то её автором стал другой звёздный новичок — защитник Патрик Уиркош. Прежде всего смущает то, что для европейского хоккея Беннетт — слишком прямолинейный центр.

Хохлачёв — Зубов — Филатов («Спартак»)

Реалии КХЛ таковы, что позволить себе ударное русское звено могут только два-три клуба. В основном, со звёздами на форме. Остальные вынуждены брать на ведущие роли иностранцев. «Спартак» на общем фоне выглядит редким исключением.

Пока Мартиньш Карсумс делает визу, Вадим Епанчинцев наигрывает звено из форвардов, которые в разное время подавали большие надежды и пытались пробиться в НХЛ. Илье Зубову и Никите Филатову во многом мешали проблемы с дисциплиной, а Александр Хохлачёв оказался заложником мощного состава «Бостона». На бумаге это звено и в 2018 году выглядит крайне любопытно: Зубов здесь опытный диспетчер, Филатов — обладатель одних из лучших рук в КХЛ, а Хохлачёв, вырвавшийся из питерских тисков, выглядит идеальным наконечником. Впрочем, подверженность потенциальных лидеров смене настроения может погубить все планы Епанчинцева.

Юнттила — Пелтола — Бертран («Сибирь»)

Кирилл Фастовский признался, что приобретение связки Юнттила — Бертран обошлось «Сибири» гораздо дешевле, чем гипотетическое продление контрактов с парочкой Бергстрём — Закриссон. Тем любопытнее сравнить статистику новых героев Новосибирска со шведами, которые разъехались по разным клубам. Пока складывается впечатление, что генменеджер сибиряков выудил самых креативных легионеров со времён Йори Лехтеря. Новоявленные чемпионы Финляндии в составе «Кярпята» сделали игру в первом же контрольном матче, элегантно растерзав минское «Динамо». Юлиус Юнттила, признанный MVP финского плей-офф, выделяется свой техникой, а подыгрывает ему не менее обученный француз Шарль Бертран — лучший снайпер финской «регулярки». Третьим к ним приставлен один из самых уважаемых игроков Liiga Юкка Пелтола, который и в «Сибири» сразу же примерил ассистентскую нашивку. Интересно, что против своих нынешних партнёров Пелтола совсем недавно играл в финале за «Таппару».

Няттинен — Руохомаа — Пуустинен («Нефтехимик»)

Ещё одни выходцы из финского чемпионата. Именно эта троица должна доказать, что Андрей Назаров не ошибся, добровольно отказавшись от такого мастера как Ден Секстон.

Как и в случае со звеном «Сибири», здесь «химия» держится на связке бывших одноклубников.

Юусо Пуустинен и Йоонас Наттинен в составе «Ювяскюля» выиграли Лигу чемпионов, а теперь выходят в одном сочетании с чемпионом Финляндии Микаэлем Руохомаа. Бывший центрфорвард «Кярпята» уже забил «Трактору», а всего финская тройка организовала четыре из пяти голов команды в межсезонье. Звено Галимов — Нестрашил — Скачков, где собраны капитан «Нефтехимика», чешский легионер и форвард, находящийся на просмотре, пока заметно отстаёт.

Глинкин — Стоа — Кравцов («Трактор»)

Когда Алексей Кручинин отправился по знакомому для многих кандидатов в сборную маршруту, поползли слухи, что вслед за ним в город на Неве переберётся и Виталий Кравцов.

Главного челябинского таланта руководство «Трактора» в итоге отстояло, но тут же встал вопрос: с кем будет играть Кравцов в новом сезоне?

В плей-офф его тройка с Шаровым и Кручининым выглядела единым целом, а новобранца СКА юниор и вовсе называет «хоккейным отцом». Однако партнёры, которых Виталию подобрал Герман Титов, должны в полной мере раскрыть его потенциал. Антон Глинкин, вернувшийся в Челябинск хоть и с Кубком Гагарина, но с голодом по игровому времени, говорит с Кравцовым на одном хоккейном языке. Что касается Райана Стоа, то американец, работавший с Титовым как в «Кузне», так и в «Спартаке», добавит этому звену баланса. Он и в обороне подстрахует, и в силовой борьбе никому не уступит. И если в первом контрольном матче с «Салаватом» звено Глинкин — Стоа — Кравцов молчало как и всё челябинское нападение, то с «Нефтехимиком» новое ударное сочетание организовало обе шайбы.

Деарне — Контиола — Санников («Локомотив»)

На днях мы писали, что в Ярославле поступили крайне странно, отказавшись от услуг Макса Тальбо и Брендона Козуна. Да, у Тальбо упала результативность, а Козуном в плей-офф был недоволен Дмитрий Квартальнов, но вместе с Петри Контиолой они всё равно составляли лучшее звено «Локомотива». Решив искать от добра добра, «железнодорожники» создали вокруг финского центрфорварда новое сочетание. Оно уже открыло счёт голам на Sochi Hockey Open, забросив одну шайбу в ворота «Ак Барса», но в целом к комплектованию этого звена есть вопросы. Прежде всего смущает то, что каким бы повидавшим виды энхаэловцем ни был Деарне, большую часть карьеры он провёл в центре, а не на фланге, куда его упорно ставит Квартальнов. Санников же хоть и обладает опытом игры в топ-звеньях (с Шумаковым и Шалуновым в «Сибири», а с Дацюком и Мозякиным — на чемпионате мира), на его месте мог быть и более творческий игрок. Зато с балансом и игрой в обороне у нового сочетания «Локомотива» проблем точно не предвидится.

Мозякин — Расмуссен — Кулёмин («Металлург»)

Славные времена, когда звено Мозякин — Коварж — Зарипов несло для «Магнитки» золотые яйца, остались в прошлом. Однако капитан «сталеваров» играл в Магнитогорске ещё до союза с автором клюшек «Заряд» и до пришествия чешского центрфорварда. Тогда результативность Мозякина была не столь впечатляющей, но один отрезок, сопоставимый с тем, что показывала чемпионская тройка, вспомнить можно. Речь о сезоне, когда благодаря локауту в НХЛ Пол Морис собрал звено Мозякин — Малкин — Кулёмин. Оно демонстрировало сумасшедшую результативность, и именно на этом держится теория о том, что спустя шесть лет история повторится.

Смущает, впрочем, не только тот «незначительный» нюанс, что Деннис Расмуссен — ни разу не Евгений Малкин. Помимо того что шведский центрфорвард выглядит типичным котом в мешке, беспокоит, что Кулёмин давно не играл в верхних звеньях, а на игре Мозякина возраст начал сказываться ещё по ходу прошлого сезона.

В первом контрольном матче против «Витязя» они сделали результат, но настоящая проверка впереди. Кажется, что главной проблемой этого звена будет медлительность.

Кагарлицкий — Шипачёв — Тарасов/Афиногенов («Динамо» М)

Не часто бывает так, что ещё до первой тренировки два звёздных новичка знают, что будут играть вместе. Дмитрий Кагарлицкий и Вадим Шипачёв хоть и земляки, никогда не играли в одной тройке. Однако переговоры с московским «Динамо» вели с оглядкой друг на друга. Кагарлицкий, сохранив для родной «Северстали» прописку в КХЛ, впервые перешёл в клуб, который способен замахнуться за Кубок Гагарина. Шипачёв, напротив, сделал шаг назад в надежде перезапустить карьеру. На новом месте череповчане держатся вместе: как на льду, так и в быту. Вадим и вовсе расцвёл, улыбаясь чаще прежнего. А на днях в матче с рижскими одноклубниками он забросил первую шайбу за «Динамо».

С тем, что Шипачёв и Кагарлицкий начнут сезон вместе, особых сомнений нет. Вопрос лишь в том, кто станет третьим.

Ещё до начала предсезонки Владимир Воробьёв называл три фамилии: Тарасов, Афиногенов и Индрашис. Первым в очереди на кастинг оказался самый результативный форвард бело-голубых в минувшем сезоне. Однако этот вариант явно не окончательный. Если латвийский новичок наигрывается в легионерском звене, то Безумному Максу ещё предстоит провести первый матч после возвращения в родной клуб. Не исключено, что ветеран займёт место в первом динамовском звене.

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Гусев — Прохоркин/Дацюк — Якупов (СКА)

Ещё до того, как об этом трансфере стало известно официально, мы советовали Наилю пройти сеанс хоккейной реабилитации в Санкт-Петербурге, а СКА в лице Якупова найти партнёра для Павла Дацюка и Никиты Гусева. Если в сборной России они блестяще выглядели в тройке с Кириллом Капризовым, то в клубе кого только Олег Знарок не перепробовал. Новый главный тренер «армейцев» может быть избавлен от этой головной боли. В первом матче с хозяевами Sochi Hockey Open никто из потенциального супертрио участия не принимал, тогда с «Куньлунем» мы увидели его прообраз. Правда, вместо Дацюка обязанности первого центра исполнял Николай Прохоркин. И пока Волшебник готовится к сезону по индивидуальной программе, его более молодой конкурент может застолбить за собой место в ударной тройке. Не голами и передачами, так боевитостью. Рядом с Прохоркиным, пусть и без его непосредственной помощи, первую шайбу после возвращения в Россию забросил Якупов. Да как! Первым же касанием. Неплохая заявка на то, чтобы если и не заменить Илью Ковальчука, то хотя бы реанимировать собственную карьеру.

Секстон — Да Коста — Доус («Автомобилист»)

В Екатеринбурге создали звено-монстр. Быть может, прослойка из российских хоккеистов «Автомобилиста» ещё не соответствует уровню топ-клуба, но легионеры подобраны самой высшей пробы. Найджел Доус — многолетний капитан «Барыса» и лучший снайпер минувшего сезона КХЛ. Канадец четыре года подряд забивал более 30 шайб за сезон! Стефан Да Коста — один из самых креативных легионеров в истории лиги, который на пару с Александром Радуловым доводил ЦСКА до финала Кубка Гагарина. Ден Секстон дважды принимал участие в Матче звёзд, и столько же раз становился лучшим бомбардиром «Нефтехимика». Нет, конечно, мы помним, что Назаров вменял Секстону безалаберную игру в плей-офф, а у Да Косты на один крутой сезон приходятся два, изуродованные постоянными травмами. По тому же французу есть сомнения как в центрфорварде, больно уж он заточен на атаку.

С игрой в своей зоне у новой супертройки «Автомобилиста» могут возникнуть проблемы. Впрочем, разве звено Мозякин — Коварж — Зарипов было безгрешно?

Они тоже порой уходили в минус по показателю полезности, но всё с лихвой компенсировали убийственной реализацией большинства. Вот и екатеринбургские легионеры в межсезонье предстают настоящими киллерами. Каждый из них уже успел оформить по дублю, причём в разных матчах.