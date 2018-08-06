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6 августа, источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Динамо-Минск» проиграли одноклубникам из Риги на Кубке губернатора Нижегородской области

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Минск» проиграли одноклубникам из Риги со счетом 2:4 (1:2, 1:2, 0:0) на Кубке губернатора Нижегородской области, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Минчане во время поединка допустили много ошибок в обороне. Второй шанс проявить себя получил от тренерского штаба и голкипер «зубров» Михаил Карнаухов, который был основным вратарем в первой игре на турнире «зубров» с нижегородским «Торпедо» (1:6). Однако избежать большого количества шайб белоруской команде не удалось.

Рижане уже на второй минуте первого периода усилиями Линуса Виделля открыли счет — 1:0. «Зубры» вскоре смогли организовать результативную комбинацию, которую завершил точным броском Максим Парфеевец. Развить успех подопечным Горди Дуайера не удалось. Частые удаления не позволили активнее действовать в нападении, а на 14-й минуте Андрей Костицын и вовсе был удален до конца игры за атаку соперника в область шеи и головы. Этой ситуацией воспользовались рижане и вышли вперед. Минчане еще до перерыва дважды получили право на буллит, но Куинтон Хауден и Андрей Степанов не сумели переиграть вратаря рижан Максима Третьяка, внука прославленного советского голкипера Владислава Третьяка.

Во вторые двадцать минут встречи после мощного броска Дениса Осипова минское «Динамо» сделало счет равным, но Увис Балинскис и Кевин Кларк вновь вывели команду из Риги вперед — 4:2. В третьем периоде накал борьбы в игре немного снизился и клубу из столицы Латвии удалось удержать преимущество в счете.

В другом матче турнира «Автомобилист» из Екатеринбурга победил сегодня московское «Динамо» — 3:1 — и возглавляет таблицу турнира. 7 августа на Кубке губернатора Нижегородской области будет сыграно два матча, а минское «Динамо» получит день отдыха.

Следующую игру в Нижнем Новгороде команда Горди Дуайера проведет 8 августа в 15.00 против московского «Спартака».

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