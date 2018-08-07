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09:14 (мск), источник: Om1.ru

Омский «Авангард» одержал вторую победу над «РоКи», отыгравшись с 3:0

Команда смогла не только сравнять счет, но и выйти вперед буквально на последних секундах.

Источник: Om1.ru

Накануне, 6 августа, в Финляндии состоялся второй товарищеский матч между омским «Авангардом» и местным «РоКи». Игра проходила в городе Рованиеме, где проходят спортивные сборы омских спортсменов. Вторая встреча хоккеистов, также как и первая, закончилась победой омичей. Однако если в первом случае лидерство на площадке полностью принадлежало «Авангарду», то во втором — «ястребам» пришлось отыгрываться.

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Соперники вышли вперед уже во второй половине первого периода. Пропустил шайбу Карри Рамо. Омичи могли бы отыграться в большинстве, которых за первый отрезок матча было сразу три, но удача оказалась на стороне финнов. После плановой замены вратаря во втором периоде, в рамку вышел играть Олег Шилин.

Вторая двадцатиминутка также отличилась массовым удалением игроков «РоКи» со льда, но реализовать численное преимущество «Авангарду» так и не удалось. Под занавес периода финны одну за другой с разницей всего в одну минуту забросили две безответные шайбы. Счет 3:0 немного встряхнул «ястребов». Лидерство на льду взял на себя форвард Илья Михеев. После непродолжительной борьбы за воротами он отдал пас на Анселя Галимова, которому осталось только перенаправить шайбу в ворота «РоКи».

В заключительном отрезке матча «Авангарду», наконец, удалось реализовать большинство. Автором второй шайбы стал Никита Пивцакин. Защитник отправил шайбу в ворота, мощно выстрелив от синей линии. Сравнял цифры на табло Максим Березин. Это произошло на 50-й минуте встречи. А за несколько секунд до финальной сирены Егор Мартынов поставил точку в этом матче, забросив четвертую шайбу.

В овертайме и серии буллитов, которые обе команды устроили для болельщиков, сильнее также оказался «Авангард». Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов похвалил игроков за хорошую игру, которую они показали, несмотря на возросшие нагрузки и эксперименты с игровыми сочетаниями. «Такие победы закаляют», — заключил Крылов.

Сборы «Авангарда» в Рованиеме закончатся уже 9 августа. В конце недели «ястребы» вернуться в Омск. Тренироваться они продолжат на базе ХЦ «Авангард».

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 Омский «Авангард» одержал вторую победу над «РоКи», отыгравшись с 3:0
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