«Барыс» подписал защитника с опытом игры за сборную Канады

Односторонний контракт Блэкера с «Барысом» рассчитан на один сезон.

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В прошлом сезоне он выступал за китайский «Куньлунь Ред Стар», за который провел 49 матчей в КХЛ и набрал девять (1+8) очков.

До КХЛ Блэкер играл за немецкий «Нюрнберг», за «Анахайм» из НХЛ и ряд клубов АХЛ. В сезоне 2014/15 он дебютировал в НХЛ, но провел всего один матч.