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15:39 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» подписал защитника с опытом игры за сборную Канады

Канадский защитник Джесси Блэкер стал игроком «Барыса». Об этом объявил официальный сайт КХЛ.

Односторонний контракт Блэкера с «Барысом» рассчитан на один сезон.

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В прошлом сезоне он выступал за китайский «Куньлунь Ред Стар», за который провел 49 матчей в КХЛ и набрал девять (1+8) очков.

До КХЛ Блэкер играл за немецкий «Нюрнберг», за «Анахайм» из НХЛ и ряд клубов АХЛ. В сезоне 2014/15 он дебютировал в НХЛ, но провел всего один матч.

В 2017 и 2018 году Блэкер играл за сборную Канады. Из-за отказа НХЛ отпускать игроков на Олимпиаду-2018 шанс выступать за национальную команду получили хоккеисты из европейских лиг. На счету Блэкера 10 матчей и два очка (1+1), но в заявку на ОИ он в итоге не вошел.

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