«Барыс» подписал защитника с опытом игры за сборную Канады
Канадский защитник Джесси Блэкер стал игроком «Барыса». Об этом объявил официальный сайт КХЛ.
Канадский защитник Джесси Блэкер стал игроком «Барыса». Об этом объявил официальный сайт КХЛ.
Односторонний контракт Блэкера с «Барысом» рассчитан на один сезон.
В прошлом сезоне он выступал за китайский «Куньлунь Ред Стар», за который провел 49 матчей в КХЛ и набрал девять (1+8) очков.
До КХЛ Блэкер играл за немецкий «Нюрнберг», за «Анахайм» из НХЛ и ряд клубов АХЛ. В сезоне 2014/15 он дебютировал в НХЛ, но провел всего один матч.
В 2017 и 2018 году Блэкер играл за сборную Канады.