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19:13 (мск), источник: ТАСС

СКА обыграл «Локомотив» в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open

ТАСС, 7 августа. Санкт-петербургский СКА одержал победу над ярославским «Локомотивом» со счетом 3:1 в матче предсезонного хоккейного турнира Sochi Hockey Open.

Заброшенными шайбами у победителей отметились Николай Прохоркин (11-я минута), Артем Зуб (12) и Василий Токранов (56), в составе проигравших шайба на счету Владислава Картаева (36).

СКА одержал третью победу подряд и вышел с девятью очками в единоличные лидеры турнирной таблицы. Следом расположились олимпийская сборная России — 6 (3 игры), «Локомотив» — 6 (4), «Ак Барс» — 3 (2), «Куньлунь» — 3 (3), «Сочи» — 0 (3).

Турнир завершится 8 августа.

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