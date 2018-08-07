СКА обыграл «Локомотив» в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open
ТАСС, 7 августа.
ТАСС, 7 августа.
Заброшенными шайбами у победителей отметились Николай Прохоркин (11-я минута), Артем Зуб (12) и Василий Токранов (56), в составе проигравших шайба на счету Владислава Картаева (36).
СКА одержал третью победу подряд и вышел с девятью очками в единоличные лидеры турнирной таблицы. Следом расположились олимпийская сборная России — 6 (3 игры), «Локомотив» — 6 (4), «Ак Барс» — 3 (2), «Куньлунь» — 3 (3), «Сочи» — 0 (3).
Турнир завершится 8 августа.