Текущие события
Хоккей. НХЛ
24.05
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
29.05
Вегас Голден Найтс6
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
31.05
Вегас Голден Найтс2
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
3.06
Вашингтон Кэпиталз3
Вегас Голден Найтс1
Хоккей. НХЛ
5.06
Вашингтон Кэпиталз6
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
8.06
Вегас Голден Найтс3
Вашингтон Кэпиталз4
Все события
Фоторепортажи
17Карпин помог «Спартаку». И обошел его
10Валерию Газзаеву — 64!
21:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Алексей Ковалев: Если обезьяны и медведи ездят в цирке на велосипеде, то и китайцев можно научить играть в хоккей

Легендарный российский хоккеист Алексей Ковалев, ставший помощником финского тренера Юси Таполы в «Куньлуне», прокомментировал прогресс китайских игроков в хоккее.

— Вы понимаете, за счет чего швейцарцы иногда выстреливают и подбираются все ближе к большой шестерке?

— Они приглашают много канадских и американских специалистов. Те делятся своим опытом. А швейцарцы — они как магниты. Всасывают в себя эту информацию, хорошо ее переваривают, отделяя ту, что нужна, от той, что не нужна, и правильно используют. Не как машины, не как роботы, а именно правильно эту информацию воспринимают.

— А китайцы — как роботы?

— Не то, чтобы как роботы. Но они очень работящие ребята. Им единственное, что нужно, — добавить понимания в игре. У них есть техничные игроки, но в основном все завязано на работоспособность. Они много тратят энергии, работая на льду, не понимая, что эта энергия быстро уходит. А заменить ее они ничем не могут. Но если им добавить правильного мышления, понимания, как использовать свою энергию, тактических навыков, тогда они начнут видеть игру по-другому и будут правильно использовать свои физические данные.

— Но голову ведь не прокачаешь.

— Все можно прокачать. Главное, чтобы желание было. Научить всему можно. Если медведи и обезьяны на велосипедах в цирке ездят, то и китайцев можно играть в хоккей научить. (Игорь ЕРОНКО).

Куньлунь
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 ЦСКА продает еще одного игрока. И снова в Европу
У "Анжи" все плохо. Просто ужасно
Черная полоса: что спасет карьеру Смолова
Время лузеров. Кто выиграет АПЛ в новом сезоне?
«Отдала России сполна»: почему сбежала медалистка Олимпиады
Романцев поддержал переход Еременко в «Спартак»
До матча неделя, а РФПЛ не знает, что с ним делать
Трусова чисто исполнила три четверных прыжка на прокатах
Ефимова выиграла золото чемпионата Европы по плаванию
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка