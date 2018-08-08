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20:15 (мск), источник: ТАСС

ХК ЦСКА выставил на драфт отказов призера ЧМ-2016 Романа Любимова

ТАСС, 8 августа. ЦСКА выставил на драфт отказов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нападающего Романа Любимова. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Источник: РИА "Новости"

Любимов выступал за ЦСКА с 2011 по 2016 год и провел за клуб 225 матчей, в которых набрал 48 очков (23 шайбы и 25 передач). После перешел в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия». В дебютном сезоне НХЛ он провел 47 матчей, в которых забросил 4 шайбы и сделал 2 результативные передачи. Летом 2017 года он вернулся в ЦСКА, проведя 51 матч и набрав 11 очков (5+6).

В составе армейского клуба он дважды доходил до финала Кубка Гагарина. В составе сборной России Любимов стал бронзовым призером чемпионата мира — 2016.

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