Хет-трик Энвера Лисина принёс «Сибири» победу над «Йокеритом»
Новосибирская «Сибирь» одержала победу над финским «Йокеритом» в контрольной встрече, матч закончился со счётом 4:2 (0:1, 1:1, 3:0).
Новосибирская «Сибирь» одержала победу над финским «Йокеритом» в контрольной встрече, матч закончился со счётом 4:2 (0:1, 1:1, 3:0).
Главным героем встречи стал нападающий российского клуба Энвер Лисин, оформивший
Отметим, что финский клуб дважды в ходе встречи выходил вперёд в счёте. Ключевым стал третий период, который «Сибирь» выиграла — 3:0. Подопечные Владимира