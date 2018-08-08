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20:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Хет-трик Энвера Лисина принёс «Сибири» победу над «Йокеритом»

Новосибирская «Сибирь» одержала победу над финским «Йокеритом» в контрольной встрече, матч закончился со счётом 4:2 (0:1, 1:1, 3:0).

Главным героем встречи стал нападающий российского клуба Энвер Лисин, оформивший хет-трик. Две шайбы он забросил при игре в равных составах и одну в большинстве. У «Сибири» отличился также Глеб Зырянов. У «Йокерита» точными бросками отметились Брайан О’Нилл и Никлас Йенсен.

Отметим, что финский клуб дважды в ходе встречи выходил вперёд в счёте. Ключевым стал третий период, который «Сибирь» выиграла — 3:0. Подопечные Владимира Юрзинова-младшего выиграли два товарищеских матча четырёх в текущее межсезонье.

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