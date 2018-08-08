Хет-трик Энвера Лисина принёс «Сибири» победу над «Йокеритом»

Главным героем встречи стал нападающий российского клуба Энвер Лисин, оформивший хет-трик. Две шайбы он забросил при игре в равных составах и одну в большинстве. У «Сибири» отличился также Глеб Зырянов. У «Йокерита» точными бросками отметились Брайан О’Нилл и Никлас Йенсен.