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21:52 (мск), источник: Чемпионат.com

СКА крупно переиграл «Ак Барс» и выиграл Sochi Hockey Open

Питерский СКА одержал победу над казанским «Ак Барсом» в рамках заключительного матча предсезонного турнира Sochi Hockey Open, встреча завершилась со счётом 4:0 (0:0, 1:0, 3:0).

Источник: РИА "Новости"

Подопечные Ильи Воробьёва одержали четыре победы в четырёх матчах на турнире, набрали 12 очков и стали победителями Sochi Hockey Open. «Ак Барс» выиграл одну встречу из четырёх, действующий обладатель Кубка Гагарина завершил турнир на последнем месте. Всего в нём принимало участие шесть команд.

Точными бросками у «армейцев» отметились Алексей Бывальцев, Патрик Херсли, Наиль Якупов и Илья Каблуков. Три из четырёх шайб хоккеисты питерской команды забросили при игре в большинстве.

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