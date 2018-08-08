СКА крупно переиграл «Ак Барс» и выиграл Sochi Hockey Open

Подопечные Ильи Воробьёва одержали четыре победы в четырёх матчах на турнире, набрали 12 очков и стали победителями Sochi Hockey Open. «Ак Барс» выиграл одну встречу из четырёх, действующий обладатель Кубка Гагарина завершил турнир на последнем месте. Всего в нём принимало участие шесть команд.