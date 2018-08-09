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09:17 (мск), источник: ИА Башинформ

День болельщика ХК «Салават Юлаев» — 2018: знакомство с командой, тренерами, новая форма и матч двух поколений

Во вторник, 21 августа, на «Уфа-Арене» состоится традиционный хоккейный праздник «День болельщика ХК «Салават Юлаев» — 2018. В этом году башкирский клуб предложит фанатам новый формат мероприятия.

Болельщики смогут сразиться с «юлаевцами» в киберхоккее, попробовать силы в бросковой зоне, взять автографы у игроков и сфотографироваться с девушками из группы поддержки.

«Также будут доступны творческие зоны, спортивные и танцевальные мастер-классы, активности от партнеров и розыгрыши призов, а для самых маленьких болельщиков будет работать детская комната с аниматорами и чемпионская фотозона», — уточнили организаторы.

После на льду «Уфа-Арены» будут чествовать ветеранов «Салавата Юлаева», представлять новую форму уфимского клуба и знакомить зрителей с командой и тренерским штабом.

«Ключевым событием Дня болельщика станет яркое и насыщенное противостояние двух поколений “юлаевцев”: “золотая” команда сезона 2007−2008 против команды сезона 2018−2019. В конкурсах мастер-шоу игроки определят сильнейших в силе броска, конкурсе на точность, выходах 3 в 1 и во вратарской дуэли. По окончании мастер-шоу команды сыграют товарищеский мини-матч», — рассказали в пресс-службе хоккейного клуба.

Начало «Дня болельщика» в 15.00. Пройти на мероприятие можно по бесплатным и платным билетам.

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