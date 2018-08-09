Хоккейный «Спартак» теперь будет играть на «ЦСКА Арене»

Источник: РИА "Новости"

На секунду представьте, что футбольный «Спартак» вынужден играть весь сезон на арене ЦСКА, а годом ранее этот же стадион он делил с «Динамо». Полнейший сюрреализм. Но в хоккее все так и есть. И это почти не удивляет людей, работающих в этом виде спорта. Почему же так получилось?

Кто купил ледовый стадион

Новость о том, что в новом сезоне хоккейные клубы «Спартак» и ЦСКА будут делить одну арену в «Парке легенд» появилась 14 мая. И тогда бурного обсуждения не вызвала. Подумаешь. В прошлом году «Спартак» там же играл с «Динамо». И ничего. Никаких конфликтов среди болельщиков не возникало. Красно-белые вообще позиционируют себя как семейный клуб, много работая над привлечением аудитории разных возрастов. Деятельность армейцев в этом вопросе не так заметна, но так или иначе команда после выступления на старом ЛДС ЦСКА приняла решение переехать на более современную и вместительную арену. Наконец-то!

В конце мая в СМИ появилась информация, что компания «Роснефть», являющаяся владельцем ЦСКА, купила столичную арену в «Парке легенд» у структур Аркадия Ротенберга. Она, впрочем, не подтвердилась. Владельцем стадиона стала одна из компаний группы «Интер РАО» (энергетический холдинг).

Любопытно, что «Роснефть» с 2016 года является основным поставщиком газа для «Интер РАО». То есть по факту владелец ЦСКА действительно не имеет отношения к покупке ледовой арены. Но на деле можно легко найти связь.

«ЦСКА Арена»

Так что нет ничего удивительного, что «ВТБ Ледовый дворец» будет переименован в «ЦСКА Арену». Об этом сегодня, 9 августа сообщил президент ЦСКА Игорь Есмантович:

Мы пришли к соглашению о новом названии арены в «Парке Легенд». Сегодня началась работа по демонтажу старой и установке новой вывески. Стадион получит название «ЦСКА Арена», и логотип нашего клуба будет размещен на фасадах здания. Болельщики, которые придут на матчи Кубка мэра Москвы, уже смогут оценить новое название дворца. Я надеюсь, что это станет дополнительным стимулом для нашей команды, чтобы в новом сезоне сыграть на «отлично»

Арена 23—26 августа примет предсезонный турнир на Кубок мэра Москвы, в котором сыграют столичные «Динамо», ЦСКА, «Спартак» и подмосковный «Витязь». А уже с сентября здесь будут проводить домашние матчи регулярного чемпионата КХЛ две столичные команды — ЦСКА и «Спартак». После новости о переименовании стадиона красно-белые выпустили официальный комментарий, чтобы развеять слухи о своем переезде.

Лучшая площадка Москвы

«ЦСКА Арена» была построена в 2015 году к чемпионату мира по хоккею и является одним из объектов спортивно-развлекательного квартала Москвы «Парк Легенд». Здесь же в последние годы проводят этап Евротура — Кубок Первого канала. Это один из лучших стадионов России — современный, удобный, вместительный. И находится близко к центру столицы и к метро.