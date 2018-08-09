Хоккейный «Спартак» теперь будет играть на «ЦСКА Арене»
Раньше на этом стадионе играло «Динамо».
Раньше на этом стадионе играло «Динамо».
На секунду представьте, что футбольный «Спартак» вынужден играть весь сезон на арене ЦСКА, а годом ранее этот же стадион он делил с «Динамо». Полнейший сюрреализм. Но в хоккее все так и есть. И это почти не удивляет людей, работающих в этом виде спорта. Почему же так получилось?
Новость о том, что в новом сезоне хоккейные клубы «Спартак» и ЦСКА будут делить одну арену в «Парке легенд» появилась 14 мая. И тогда бурного обсуждения не вызвала. Подумаешь. В прошлом году «Спартак» там же играл с «Динамо». И ничего. Никаких конфликтов среди болельщиков не возникало.
В конце мая в СМИ появилась информация, что компания «Роснефть», являющаяся владельцем ЦСКА, купила столичную арену в «Парке легенд» у структур Аркадия Ротенберга. Она, впрочем, не подтвердилась. Владельцем стадиона стала одна из компаний группы «Интер РАО» (энергетический холдинг).
Любопытно, что «Роснефть» с 2016 года является основным поставщиком газа для «Интер РАО». То есть по факту владелец ЦСКА действительно не имеет отношения к покупке ледовой арены. Но на деле можно легко найти связь.
Так что нет ничего удивительного, что «ВТБ Ледовый дворец» будет переименован в «ЦСКА Арену». Об этом сегодня, 9 августа сообщил президент ЦСКА Игорь Есмантович:
Мы пришли к соглашению о новом названии арены в «Парке Легенд». Сегодня началась работа по демонтажу старой и установке новой вывески. Стадион получит название «ЦСКА Арена», и логотип нашего клуба будет размещен на фасадах здания. Болельщики, которые придут на матчи Кубка мэра Москвы, уже смогут оценить новое название дворца. Я надеюсь, что это станет дополнительным стимулом для нашей команды, чтобы в новом сезоне сыграть на «отлично»
Арена
«ЦСКА Арена» была построена в 2015 году к чемпионату мира по хоккею и является одним из объектов
Во время хоккейных матчей арена вмещает 12,1 тыс. человек. «Спартак» принимает на ней соперников с сезона-2016/17. С 2015 года стадион была домашней для московского «Динамо» Однако этот сезон