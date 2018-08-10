Дуайер: Ищем сочетания для Костицыных, не факт, что они будут играть вместе

«Мы провели отличный первый период. Именно так хотелось бы начинать матчи. Было много позитивных моментов: хорошо защищались командой, получался форчек.



Что решило исход встречи? Игра в неравных составах. У нас тоже были шансы в большинстве, особенно в первом периоде, но соперник лучше воспользовался своими возможностями. Однако команда боролась до конца, и гол Андрея Костицына на последних секундах — тому подтверждение. Доволен нашими действиями при игре “пять на пять”, а вот меньшинство сегодня было не на высоте.



Павлович выходил с Костицыными? Мы смотрим разные сочетания. И не обязательно, что братья будут играть вместе. В третьем периоде, например, попробовали Андрея в компании с Ковыршиным и Парфеевцом… На этом турнире много игры в неравных составах, к тому же график очень плотный. Мы проводим ротацию составу и стараемся найти нужную “химию”», — цитирует тренера официальный сайт клуба.