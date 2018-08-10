Сборная Казахстана по хоккею всухую проиграла клубу КХЛ в матче Кубка Президента РК

Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу клуба КХЛ. На шестой минуте большинство у «Амура» реализовал Игорь Руденков, на 29-й забил Илья Берестенников, на 49-й отличился Павел Турбин, а окончательный результат на 57-й установил Вячеслав Ушенин.