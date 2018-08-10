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14:38 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по хоккею всухую проиграла клубу КХЛ в матче Кубка Президента РК

Сборная Казахстана по хоккею проиграла хабаровскому «Амуру» в матче Кубка Президента РК в Астане, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу клуба КХЛ. На шестой минуте большинство у «Амура» реализовал Игорь Руденков, на 29-й забил Илья Берестенников, на 49-й отличился Павел Турбин, а окончательный результат на 57-й установил Вячеслав Ушенин.

Напомним, обе команды начали турнир с поражения — днем ранее сборная Казахстана со счетом 1:4 проиграла «Нефтехимику», а «Амур» в овертайме уступил «Барысу» — 1:2.

Сегодня, 10 августа, на Кубке Президента в 19:30 по астанинскому времени начнется матч «Барыс» — «Нефтехимик».

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