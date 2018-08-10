Хоккеисты «Адмирала» вновь по буллитам победили ЦСКА в контрольном матче

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Москве, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу «Адмирала». В составе победителей шайбу на 10-й минуте забросил Никита Сироткин, автором гола у армейцев на 32-й минуте стал Иван Телегин. Победный буллит на счету Сергея Конькова.