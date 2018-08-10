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18:42 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккеисты «Адмирала» вновь по буллитам победили ЦСКА в контрольном матче

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Хоккеисты владивостокского «Адмирала» в серии буллитов одолели московский ЦСКА во второй товарищеской игре команд за два дня.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Москве, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу «Адмирала». В составе победителей шайбу на 10-й минуте забросил Никита Сироткин, автором гола у армейцев на 32-й минуте стал Иван Телегин. Победный буллит на счету Сергея Конькова.

Днем ранее соперники уже встречались между собой, и тогда «Адмирал» также обыграл ЦСКА в серии буллитов (1:0).

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