«Барыс» проиграл команде Андрея Назарова на Кубке Президента РК в Астане
Хоккеисты «Барыса» уступили российскому «Нефтехимику» во втором матче на Кубке Президента РК в Астане, передает корреспондент Vesti.kz.
Хоккеисты «Барыса» уступили российскому «Нефтехимику» во втором матче на Кубке Президента РК в Астане, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 10 августа, и завершилась со счетом 6:3 в пользу нижнекамского клуба, который возглавляет
Уже в первом тайме зрители увидели четыре шайбы. У «Нефтехимика» на пятой минуте отличился Андрей Нестрашил, на 14-й — Булат Шафигулин, а на 19-й — Эмиль Галимов. На это «Барыс» смог ответить лишь шайбой новичка Андре Петерссон — шведский форвард отличился в большинстве на 15-й минуте.
Во втором периоде «Барыс» проявил характер и сравнял счет. На 29-й минуте отличился российский нападающий Дмитрий Шевченко, а на 35-й — забил казахстанский форвард Никита Михайлис.
Победитель в итоге выявился в заключительном периоде. На 42-й минуте «Нефтехимик» вперед выел финский форвард Йоннас Няттинен, а на 48-й — дубль оформил Нестрашил. Окончательный счет был установлен за 38 секунд до сирены — шайба отправилась уже в пустые ворота.
В другом матче сегодняшнего дня Кубка Президента РК «Амур» всухую победил сборную Казахстана — 4:0.
Напомним, в первый день Кубка Президента РК вчера, 9 августа, «Барыс» в овертайме победил «Амур» — 2:1, а сборная Казахстана проиграла «Нефтехимику» — 1:4.
На данный момент с шестью очками лидирует «Нефтехимик» — действующий победитель Кубка Президента РК. Далее с четырьмя баллами идет «Амур», вслед за которым с двумя очками располагается «Барыс», а сборная Казахстана, потерпевшая два поражения в основное время, замыкает таблицу.
Завтра, 11 августа, на Кубке Президента РК день отдыха, а завершится турнир 12 августа: в 12:00 по астанинскому времени начнется матч «Нефтехимик» — «Амур», а в 17:00 стартует встреча «Барыса» и сборной Казахстана.