«Барыс» проиграл команде Андрея Назарова на Кубке Президента РК в Астане

Игра проходила сегодня, 10 августа, и завершилась со счетом 6:3 в пользу нижнекамского клуба, который возглавляет экс-тренер «Барыса» и сборной Казахстана Андрей Назаров.

Уже в первом тайме зрители увидели четыре шайбы. У «Нефтехимика» на пятой минуте отличился Андрей Нестрашил, на 14-й — Булат Шафигулин, а на 19-й — Эмиль Галимов. На это «Барыс» смог ответить лишь шайбой новичка Андре Петерссон — шведский форвард отличился в большинстве на 15-й минуте.

Во втором периоде «Барыс» проявил характер и сравнял счет. На 29-й минуте отличился российский нападающий Дмитрий Шевченко, а на 35-й — забил казахстанский форвард Никита Михайлис.

Победитель в итоге выявился в заключительном периоде. На 42-й минуте «Нефтехимик» вперед выел финский форвард Йоннас Няттинен, а на 48-й — дубль оформил Нестрашил. Окончательный счет был установлен за 38 секунд до сирены — шайба отправилась уже в пустые ворота.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/DRxB-42FvGs?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче сегодняшнего дня Кубка Президента РК «Амур» всухую победил сборную Казахстана — 4:0.

Напомним, в первый день Кубка Президента РК вчера, 9 августа, «Барыс» в овертайме победил «Амур» — 2:1, а сборная Казахстана проиграла «Нефтехимику» — 1:4.

На данный момент с шестью очками лидирует «Нефтехимик» — действующий победитель Кубка Президента РК. Далее с четырьмя баллами идет «Амур», вслед за которым с двумя очками располагается «Барыс», а сборная Казахстана, потерпевшая два поражения в основное время, замыкает таблицу.