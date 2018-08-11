Минское «Динамо» «всухую» уступило «Автомобилисту» в заключительном матче на турнире в Нижнем Новгороде

Минское «Динамо» «всухую» уступило «Автомобилисту» в заключительном матче на турнире в Нижнем Новгороде

Минское «Динамо» потерпело поражение от «Автомобилиста» в заключительном матче на предсезонном турнире в Нижнем Новгороде — 0:3. Таким образом, «зубры» в рамках турнира одержали лишь одну победу в пяти встречах.