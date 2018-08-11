Минское «Динамо» «всухую» уступило «Автомобилисту» в заключительном матче на турнире в Нижнем Новгороде

АВТОМОБИЛИСТ — ДИНАМО Мн — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
НИЖНИЙ НОВГОРОД. КРК «Нагорный». 630 зрителей.
АВТОМОБИЛИСТ: Коварж (Гросс); Василевский — Трямкин, Крикунов — Кучерявенко — Миловзоров; Егоршев — Лямин, Белоусов — Паре — Чесалин; Тимашов — Гуркин, Гареев — Попов — Литовченко; Щемеров — Еркин, Переляев, Бодров, Кузнецов — Рассейкин — Обидин.
ДИНАМО Мн: Энрот (Карнаухов); Уиркош — Готовец, С. Костицын (к) — Беннетт — Пулккинен; Осипов — Хенкель, Дроздов — Хауден — А. Костицын; Лисовец — Колячонок, Павлович — Ковыршин — Парфеевец; Хохлов — Заламай, Китаров — Волков — Степанов; Белевич.
ШАЙБЫ: 1:0 — Чесалин (Паре, Белоусов, 1.18). 2:0 — Гуркин (Лямин, Еркин, 10.07). 3:0 — Гареев (Попов, 53.17 — мен.).