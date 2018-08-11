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20:30 (мск), источник: Р-Спорт

ЦСКА перевел нападающего Любимова в фарм-клуб

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Семён Галькевич. Форвард Роман Любимов переведен в расположение московской «Звезды», фарм-клуба столичного ЦСКА, хоккеист не полетел с первой командой на сбор в Швейцарию, сообщили РИА Новости в пресс-службе армейцев.

Источник: РИА "Новости"

ЦСКА в среду перевел Любимова в список отказов, откуда в течение 48 часов любой клуб КХЛ мог забрать игрока. Этого не произошло, и 26-летний нападающий отправился в расположение команды ВХЛ «Звезда».

Любимов в 2017 году вернулся в ЦСКА после сезона в клубе НХЛ «Филадельфия». Действующий контракт игрока рассчитан до 2020 года. В сезоне-2017/18 Любимов провел 51 матч в КХЛ (в том числе 11 — в плей-офф), набрал 11 очков (5 голов + 6 передач).

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