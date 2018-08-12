Скабелка: Мы немного расстроены, все хотят победы

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвел итоги турнира в беседе с корреспондентом республиканского интернет-портала Sports.kz.

— Андрей Владимирович, насколько команда готова к сезону, а также подведите итог турнира, что получилось, а что нет?

— В процентах я, наверное, не готов вам оценивать. Я просто могу сказать, что в этот временной промежуток мы много уделяем внимания, это не оправдание, команда в любом состоянии должны выходить и выигрывать. Но, тем не менее, есть момент подготовки, имеет место, сейчас мы дадим ребятам два дня отдыха, и уже через два дня начнется другой этап, там будет непосредственно идти подготовка к сезону. Что касается физических данных, еще раз говорю, команда проделывает большую работу. Здесь, все идет по плану.

— Что скажете по итогу турнира, может быть молодая сборная Казахстана была более мотивирована?

— Здесь в любом случае, эта сборная — молодая и естественно была мотивирована больше. Хотя, у любого спортсмена выходя на поле, особенно при зрителях, должны быть мотивация, чтобы победить. Понятно, что у команды Казахстана была немного другая мотивация, вышли легкие голы, пропустили, весь матч пытались героически отыгрываться, удалось это сделать, опять ошибка в овертайме привела к голу пропущенному. Итоги, если ты не занимаешь первое место, там большой разницы нет. Если не первое место… Мы в этом плане, конечно, немного расстроены, всегда все хотят победы.

— Расскажите, что ждет команду дальше, все-таки две недели до турнира в Уфе?

— Да, 25 августа начнется турнир в Уфе. Как я уже сказал, два дня отдыха, после этого у нас еще восьмидневный цикл, там у нас будут и двухразовые тренировки и после этого уже готовимся к турниру в Уфе и сезону.

— Кого-то присмотрели из этой сборной Казахстана, тем более, сегодня были изменения в составе.

— Они отчасти были вынужденные, потому что Талгат не смог по здоровью принять участие в матче, ну и мы решили еще Ярослава Евдокимова отдать за сборную и Лихотникова пригласить на этот матч. И Гренц занял место Талгата. Конечно, те две пятерки, которые с нами тренировались играли за сборную, но мы сейчас сядем в тренерском штабе подумаем и дальше пойдем с пятью составами работать, тренироваться и в Уфу тоже возьмем пять звеньев.

— О вратарях, в общем, можете что-то сказать?

— Они также как и полевые игроки отработали.

— Интересная была пара защитников — Даллмэн и Орехов. Как наш молодой казахстанский защитник?

— Это талантливый парень, но знаете, закон есть такой, что десять процентов таланта, остальные 90 — это тяжелая работа. Поэтому осталось дело за малым — эти 90 процентов труда вложить в свое здоровье и развитие. И тогда, я думаю, его ждет хорошее будущее.

— Леонид Метальников входит в сферу интересов «Барыса»?

— Да, поэтому и он сыграл на турнире, это была наша инициатива его пригласить. Да входит.

— А Джесси Блэкер примет участие в турнире в Уфе?