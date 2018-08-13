ХК ЦСКА расторг контракт с бронзовым призером чемпионата мира Любимовым

Форвард выступал за ЦСКА с 2011 по 2016 год и провел за клуб 225 матчей, в которых набрал 48 очков (23 шайбы и 25 передач). После чего он перешел в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия». В дебютном сезоне НХЛ Любимов провел 47 матчей, в которых забросил 4 шайбы и сделал 2 результативные передачи. Летом 2017 года он подписал с ЦСКА трехлетний контракт, проведя за армейцев 51 матч и набрав 11 очков (5+6).