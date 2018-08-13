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21:06 (мск), источник: ТАСС

ХК ЦСКА расторг контракт с бронзовым призером чемпионата мира Любимовым

МОСКВА, 13 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб ЦСКА расторг соглашение с бронзовым призером чемпионата мира 2016 года нападающим Романом Любимовым. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

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Московский клуб 8 августа выставил 26-летнего форварда на драфт отказов, в течение 48 часов любая команда Континентальной хоккейной лиги могла забрать его.

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«ЦСКА расторг контракт с Романом Любимовым», — сообщили в пресс-службе клуба.

Форвард выступал за ЦСКА с 2011 по 2016 год и провел за клуб 225 матчей, в которых набрал 48 очков (23 шайбы и 25 передач). После чего он перешел в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия». В дебютном сезоне НХЛ Любимов провел 47 матчей, в которых забросил 4 шайбы и сделал 2 результативные передачи. Летом 2017 года он подписал с ЦСКА трехлетний контракт, проведя за армейцев 51 матч и набрав 11 очков (5+6).

Любимов — двукратный финалист Кубка Гагарина (2016, 2018), бронзовый призер чемпионата мира 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге.

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