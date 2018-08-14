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13:01 (мск), источник: ТАСС

Тренер: Игроки детской команды ХК «Спартак» идут на поправку после отравления

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Игроки детской хоккейной команды московского «Спартака» (2007 года рождения) идут на поправку после перенесенного на сборах в Нижегородской области энтеровируса, во вторник команда должна собраться и провести первую тренировку. Об этом ТАСС рассказал тренер детской команды «Спартака» Алексей Калинцев.

6 августа во время сборов детской команды на тренировочной базе «Надежда» (Emerald Ice) в Городецком районе Нижегородской области несколько детей заразились возбудителем пищевой инфекции (энтеровирусом). По словам тренера, администрация лагеря попросила команду в срочном порядке покинуть территорию и пыталась насильно выселить детей из номеров. 10 августа Роспотребнадзор по Нижегородской области приостановил работу тренировочной базы.

«Мы вернулись в субботу, к тому времени некоторые уже выздоровели, ведь энтеровирус опасен, если его не лечить. Я созванивался с родительским комитетом, все более-менее хорошо себя чувствуют, проблем никаких нет, но, опять же, порекомендовал родителям сдать анализы вместе с детьми, чтобы можно было спокойно продолжать работу. Сегодня в Сокольниках команда соберется, но я не могу сказать, кто будет, потому что родителям рекомендовано даже при малейшем плохом самочувствии немного подержать ребенка дома. Очень надеюсь, что все как можно скорее выздоровеют», — сообщил Калинцев.

«Отношение [на базе] такое: вместо того, чтобы помочь нам, хотя я знаю, что на территории лагеря есть какой-то изолятор, и организовать все по правилам, нас попытались выдворить оттуда. На этом сборы закончились, хотя это становится понятно, когда по два ребенка в день встают и говорят, что у них болит голова, живот и понос», — подчеркнул тренер.

На базе не хотели выделять автобус для детей

По словам Калинцева, в первый раз команда уехала с базы 8 августа около 17:00 мск, но через 15 минут поступил звонок из Москвы, по которому автобус пришлось разворачивать обратно. Согласного закону, в случае массового отравления никто не имеет права выселить команду без указания Роспотребнадзора. «На следующий день бумага поступила, в ней говорится, что Роспотребнадзор прекратил сборы команды «Спартак», — рассказал детский тренер.

«Нам предложили выехать с базы, рядом есть пансионат “Буревестник” для взрослых, где мы переспали ночь, — продолжил он. — Перед этим мне позвонили из “Надежды” и сказали, что автобуса не будет, поэтому нужно, чтобы кто-то привез из Москвы свидетельства о рождении детей для покупки билетов на поезд. Хотел вернуться тогда еще раз, но пришлось подключить людей, которые вышли на губернатора, и выбивать автобус силовым решением — договорились на том, что нам подадут грузовую машину для погрузки вещей».

Собеседник ТАСС отметил, что команда проводила сборы на базе в Нижегородской области второй год подряд, но в первый раз организация была идеальная. «Сейчас нас не сразу пустили на базу, а когда мы приехали, получился такой случай. Больше не будем выбирать эту базу», — рассказал Калинцев.

Загородная турбаза «Надежда» (Emerald Ice) расположена в 65 км от Нижнего Новгорода, специализируется на проведении массовых спортивных мероприятий по различным видам спорта для детей и взрослых.

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