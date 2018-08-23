«Салават Юлаев» обратился в КХЛ с просьбой о переносе матчей с «Авангардом»

«Вы знаете, что в этом сезоне произошла неприятность с ареной у «Авангарда». Сейчас мы находимся в диалоге с КХЛ о возможном переносе некоторых наших матчей. Лига прислушивается, мы будем стараться сделать более удобный календарь, -цитирует Беляева «Спорт Бизнес Online».