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23 августа, источник: Чемпионат.com

«Салават Юлаев» обратился в КХЛ с просьбой о переносе матчей с «Авангардом»

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Роман Беляев сообщил, что клуб обратился в лигу с просьбой о переносе матчей с «Авангардом».

Источник: РИА "Новости"

«Вы знаете, что в этом сезоне произошла неприятность с ареной у «Авангарда». Сейчас мы находимся в диалоге с КХЛ о возможном переносе некоторых наших матчей. Лига прислушивается, мы будем стараться сделать более удобный календарь, -цитирует Беляева «Спорт Бизнес Online».

Выездные матчи уфимцев с «Авангардом» запланированы на 15 января и 18 февраля. В первом случае, выезд «Салавата» должен пройти по маршруту: Новосибирск — Балашиха — Астана — Пекин — Хабаровск.

Ранее сообщалось, что КХЛ готова идти на коррекцию календаря по причине вынужденного переезда «ястребов» в Балашиху.

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