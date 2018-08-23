В Ярославле снесли памятник массажисту разбившегося «Локомотива»

«Памятный знак, в виде большого валуна был установлен в 2014 году во дворе дома Беляева. На камне была табличка “Саша, ты всегда с нами!”. Александра хорошо знали в этом дворе, и уважали, он был старостой дома. Ежегодно 7 сентября к мемориалу приходили друзья и родственники погибшего, да и просто люди, которые любят хоккей. Памятный знак не понравилось нескольким местным бабушкам, которые сходили на приём к мэру с просьбой убрать его. Мэр города Владимир Слепцов дал распоряжение администрации района, чтобы памятный знак убрали со двора. Сейчас камень стоит у соседнего дома, однако уже без памятной таблички», — сообщает «Первый Ярославский телеканал».