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23 августа, источник: Чемпионат.com

В Ярославле снесли памятник массажисту разбившегося «Локомотива»

В Ярославле снесли памятник Александру Беляеву, который работал массажистом ярославского «Локомотива», разбившегося в авиакатастрофе.

«Памятный знак, в виде большого валуна был установлен в 2014 году во дворе дома Беляева. На камне была табличка “Саша, ты всегда с нами!”. Александра хорошо знали в этом дворе, и уважали, он был старостой дома. Ежегодно 7 сентября к мемориалу приходили друзья и родственники погибшего, да и просто люди, которые любят хоккей. Памятный знак не понравилось нескольким местным бабушкам, которые сходили на приём к мэру с просьбой убрать его. Мэр города Владимир Слепцов дал распоряжение администрации района, чтобы памятный знак убрали со двора. Сейчас камень стоит у соседнего дома, однако уже без памятной таблички», — сообщает «Первый Ярославский телеканал».

Страшная трагедия произошла 7 сентября 2011 году. На берегу реки Туношонки потерпел крушение самолёт с командой «Локомотив», отправлявшейся на первый матч сезона с минским «Динамо».

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