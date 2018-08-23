Бывший защитник клубов НХЛ «Нью-Джерси» и «Колорадо» Желина перешел в «Слован»

Соглашение с 27-летним хоккеистом рассчитано на один год.

Ранее Желина выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Нью-Джерси» и «Колорадо». Всего он провел в НХЛ 189 матчей и набрал 55 (14+41) очков. Прошлый сезон он полностью провел в Американской хоккейной лиге, выступая за фарм-клуб «Монреаля» «Лаваль», где в 64 матчах забросил 13 шайб и сделал 13 передач.