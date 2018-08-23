Текущие события
Хоккей. НХЛ
24.05
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
29.05
Вегас Голден Найтс6
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
31.05
Вегас Голден Найтс2
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
3.06
Вашингтон Кэпиталз3
Вегас Голден Найтс1
Хоккей. НХЛ
5.06
Вашингтон Кэпиталз6
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
8.06
Вегас Голден Найтс3
Вашингтон Кэпиталз4
Все события
Фоторепортажи
20Рекорд Гиннесса Евгения Малкина
7Головин в «Монако». Еще несколько крутых фото на Лазурном побережье
23 августа, источник: ТАСС

Бывший защитник клубов НХЛ «Нью-Джерси» и «Колорадо» Желина перешел в «Слован»

ТАСС, 23 августа. Канадский защитник Эрик Желина подписал контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Слован». Об этом сообщает пресс-служба братиславской команды.

Соглашение с 27-летним хоккеистом рассчитано на один год.

Ранее Желина выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Нью-Джерси» и «Колорадо». Всего он провел в НХЛ 189 матчей и набрал 55 (14+41) очков. Прошлый сезон он полностью провел в Американской хоккейной лиге, выступая за фарм-клуб «Монреаля» «Лаваль», где в 64 матчах забросил 13 шайб и сделал 13 передач.

Слован
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Белорусский футболист прокомментировал слухи о сдаче матча "Зениту"
Россиянин, которому испанцы при жизни поставили памятник
«Зенит» сделал шаг к групповому этапу, «Уфе» нужно отыгрываться
Ветеран «Спартака» Алексей Парамонов скончался в возрасте 93 лет
Источник: «Зенит» сделал предложение экс-игроку «Ювентуса»
Три пенальти Безбородова и клуб из Люксембурга. Обзор ЛЕ
СМИ: Зидан остается запасным вариантом для «МЮ»
Сезон чемпионата Германии стартует матчем с участием «Баварии»
Стивен Джеррард поделился ожиданиями от ответного матча с «Уфой»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь