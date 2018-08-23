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23 августа, источник: Чемпионат.com

«Написал в чат ЦСКА и сразу удалился». Любимов — о переходе в «Магнитку»

Первое интервью Романа Любимова после заключения контракта с «Металлургом».

Источник: РИА "Новости"

26-летний нападающий Роман Любимов, выступавший в России только в системе ЦСКА, после расторжения контракта с «армейцами» быстро нашёл себе работу. Форвард подписал двухлетнее соглашение с магнитогорским «Металлургом», заявив, что состоявшийся переход — грандиозное событие для него. Сразу после первой тренировки в составе «Металлурга».

«Яндач сказал, что хочет выучить русский язык ещё лучше»

— Какие первые впечатления от вашей новой команды?
— Я уже в Магнитогорске, познакомился с командой, потренировался. Был на утренней раскатке, обжился в раздевалке. Готовимся к домашнему предсезонному турниру — Мемориалу имени Ивана Ромазана. Правда, в первом матче с «Трактором» не сыграю, я ведь только приехал.

— Всем довольны?
— Всё здорово! Встретили отлично, эмоции исключительно положительные. Настроен на работу.

— Как вам город?
— Хороший город, я же сам из Твери. По численности населения Тверь и Магнитогорск похожи.

— Уже успели пообщаться с Геннадием Величкиным и Йозефом Яндачем?
— Да, уже поговорили, будем знакомиться дальше через работу.

— Чешский специалист разговаривает по-русски, так что языкового барьера точно не будет…
— Да, он хорошо говорит по-русски. В то же время он сказал, что хочет выучить наш язык ещё лучше, чтобы спокойно и без ошибок объясняться со всеми.

«С Мозякиным вместе играли на чемпионате мира в Москве»

— Многих из «Металлурга» вы знали лично?
— На самом деле, я много с кем знаком. Хоккейный мир тесен. С тем же Яшей Рыловым мы играли в одной команде. С теми, кого до этого лично не знал, быстро познакомился.

— Сергея Мозякина вы тоже знали.
— Да, мы с Сергеем играли за сборную России на чемпионате мира в Москве. Так что в плане адаптации полный порядок.

— Он, Кулёмин и Кошечкин — три кита, на которых стоит нынешний «Металлург».
— Думаю, что да. Я ещё мало времени в команде, всё замечаю и анализирую постепенно.

— Как планируете решать бытовые вопросы, семья переедет к вам в Магнитогорск?
— Семья, конечно, переедет, но чуть позже. Для начала мне нужно определиться с жильём, мне уже помогают в этом плане, чтобы я максимально сосредоточился на хоккее. Потом уже ребята посоветуют, как лучше проводить выходные, куда сходить с моими близкими.

— Родные отреагировали на ваш выбор положительно?
— Конечно, они понимают, что мне нужно играть. Меня полностью поддержали.

— Пока вы живёте на базе?
— На первое время мне дали жильё, а дальше будет видно.

«Я и в Америку мотался, с переездом на Восток вообще никаких проблем»

— «Магнитка» — команда, которая борется за высокие места. Для вас это было важно?
— Разумеется. Переход в «Металлург» — новый вызов для меня. Я в России нигде, кроме ЦСКА, не играл. Поэтому это грандиозное событие для меня, огромные эмоции и новые впечатления.

— Значит, переезд с Запада на Восток не стал для вас проблемой.
— Конечно, мне это интересно. Я и в Америку мотался, переезжал туда. Поэтому с этим нет вообще никаких проблем. Восточная конференция — это тоже новый шаг в моей карьере. Так что всё здорово.

— В «Металлурге» идёт перестройка, вас это не смущает?
— Нет. Со мной поговорили, сказали, что в команде всё выстраивается по-новому. Амбиции у нашего клуба высочайшие. Поэтому рад оказаться в Магнитогорске.

— Где вам комфортнее играть: в центре или с краю?
— Мне комфортнее, когда я играю, а не сижу. Поэтому как тренер решит, где я смогу приносить команде больше пользы, там и буду играть.

— Отрабатывать в спецбригадах готовы?
— Я только за!

— В случае, если вы будете получать много игрового времени, на вас наверняка обратят внимание в сборной. Это тоже важный нюанс, согласны?
— Нужно выходить на лёд, показывать хорошую игру. Тогда всё будет хорошо.

«Написал сообщение в командный чат ЦСКА, задумался и сразу удалился»

— Обиды на ЦСКА не осталось, расстались нормально?
— Всё в порядке. Никаких обид нет и быть не может. В ЦСКА я пришёл в 11 лет, сейчас ушёл, но такова жизнь.

— Вы возвращались в ЦСКА из-за океана, но в вас не поверили и расторгли контракт…
— Повторюсь, это спортивная жизнь. Здесь нельзя смотреть на пять лет вперёд, даже на три года вперёд. Сегодня здесь, а завтра — там.

— С партнёрами по ЦСКА успели попрощаться?
— Да. Вчера написал сообщение в командный чат, задумался и сразу удалился из группы. В итоге забыл послушать напутственные слова. Как-то всё быстро получилось (смеётся).

— Вместе с вами ЦСКА покинул Андрей Кузьменко, который перешёл в СКА. Пожелали друг другу удачи?
— У нас немножко разные ситуации. Его обменяли, а мы просто расторгли контракт. Нет, мы с ним особо не общались.

— А с главным тренером Игорем Никитиным?
— Мы с ним разговаривали, когда команду улетала в Швейцарию, а я оставался тренироваться.

— ЦСКА переехал на новую арену в «Парке Легенд». Не разочарованы, что не доиграли до этого момента?
— Могу только поздравить клуб с переездом. Молодцы.

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