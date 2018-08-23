«Написал в чат ЦСКА и сразу удалился». Любимов — о переходе в «Магнитку»
Первое интервью Романа Любимова после заключения контракта с «Металлургом».
Первое интервью Романа Любимова после заключения контракта с «Металлургом».
26-летний нападающий Роман Любимов, выступавший в России только в системе ЦСКА, после расторжения контракта с «армейцами» быстро нашёл себе работу. Форвард подписал двухлетнее соглашение с магнитогорским «Металлургом», заявив, что состоявшийся переход — грандиозное событие для него. Сразу после первой тренировки в составе «Металлурга».
— Какие первые впечатления от вашей новой команды?
— Я уже в Магнитогорске, познакомился с командой, потренировался. Был на утренней раскатке, обжился в раздевалке. Готовимся к домашнему предсезонному турниру — Мемориалу имени Ивана Ромазана. Правда, в первом матче с «Трактором» не сыграю, я ведь только приехал.
— Всем довольны?
— Всё здорово! Встретили отлично, эмоции исключительно положительные. Настроен на работу.
— Как вам город?
— Хороший город, я же сам из Твери. По численности населения Тверь и Магнитогорск похожи.
— Уже успели пообщаться с Геннадием Величкиным и Йозефом Яндачем?
— Да, уже поговорили, будем знакомиться дальше через работу.
— Чешский специалист разговаривает
— Да, он хорошо говорит
— Многих из «Металлурга» вы знали лично?
— На самом деле, я много с кем знаком. Хоккейный мир тесен. С тем же Яшей Рыловым мы играли в одной команде. С теми, кого до этого лично не знал, быстро познакомился.
— Сергея Мозякина вы тоже знали.
— Да, мы с Сергеем играли за сборную России на чемпионате мира в Москве. Так что в плане адаптации полный порядок.
— Он, Кулёмин и Кошечкин — три кита, на которых стоит нынешний «Металлург».
— Думаю, что да. Я ещё мало времени в команде, всё замечаю и анализирую постепенно.
— Как планируете решать бытовые вопросы, семья переедет к вам в Магнитогорск?
— Семья, конечно, переедет, но чуть позже. Для начала мне нужно определиться с жильём, мне уже помогают в этом плане, чтобы я максимально сосредоточился на хоккее. Потом уже ребята посоветуют, как лучше проводить выходные, куда сходить с моими близкими.
— Родные отреагировали на ваш выбор положительно?
— Конечно, они понимают, что мне нужно играть. Меня полностью поддержали.
— Пока вы живёте на базе?
— На первое время мне дали жильё, а дальше будет видно.
— «Магнитка» — команда, которая борется за высокие места. Для вас это было важно?
— Разумеется. Переход в «Металлург» — новый вызов для меня. Я в России нигде, кроме ЦСКА, не играл. Поэтому это грандиозное событие для меня, огромные эмоции и новые впечатления.
— Значит, переезд с Запада на Восток не стал для вас проблемой.
— Конечно, мне это интересно. Я и в Америку мотался, переезжал туда. Поэтому с этим нет вообще никаких проблем. Восточная конференция — это тоже новый шаг в моей карьере. Так что всё здорово.
— В «Металлурге» идёт перестройка, вас это не смущает?
— Нет. Со мной поговорили, сказали, что в команде всё выстраивается
— Где вам комфортнее играть: в центре или с краю?
— Мне комфортнее, когда я играю, а не сижу. Поэтому как тренер решит, где я смогу приносить команде больше пользы, там и буду играть.
— Отрабатывать в спецбригадах готовы?
— Я только за!
— В случае, если вы будете получать много игрового времени, на вас наверняка обратят внимание в сборной. Это тоже важный нюанс, согласны?
— Нужно выходить на лёд, показывать хорошую игру. Тогда всё будет хорошо.
— Обиды на ЦСКА не осталось, расстались нормально?
— Всё в порядке. Никаких обид нет и быть не может. В ЦСКА я пришёл в 11 лет, сейчас ушёл, но такова жизнь.
— Вы возвращались в ЦСКА
— Повторюсь, это спортивная жизнь. Здесь нельзя смотреть на пять лет вперёд, даже на три года вперёд. Сегодня здесь, а завтра — там.
— С партнёрами по ЦСКА успели попрощаться?
— Да. Вчера написал сообщение в командный чат, задумался и сразу удалился из группы. В итоге забыл послушать напутственные слова.
— Вместе с вами ЦСКА покинул Андрей Кузьменко, который перешёл в СКА. Пожелали друг другу удачи?
— У нас немножко разные ситуации. Его обменяли, а мы просто расторгли контракт. Нет, мы с ним особо не общались.
— А с главным тренером Игорем Никитиным?
— Мы с ним разговаривали, когда команду улетала в Швейцарию, а я оставался тренироваться.
— ЦСКА переехал на новую арену в «Парке Легенд». Не разочарованы, что не доиграли до этого момента?
— Могу только поздравить клуб с переездом. Молодцы.