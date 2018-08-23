«Авангард» «всухую» обыграл «Йокерит» на турнире имени Пучкова
Омский «Авангард» разгромил финский «Йокерит» на турнире имени Николая Пучкова.
Омский «Авангард» разгромил финский «Йокерит» на турнире имени Николая Пучкова.
В первом периоде двумя забитыми шайбами отметился защитник Максим Березин. В заключительной части матча голы забили нападающий омской команды Артём Манукян и швед Юхан Сундстрём.
Следующий матч на турнире «Авангард» проведет 24 августа против петербургского СКА.
Турнир имени Николая Пучкова
«Авангард» (Омск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 4:0 (2:0, 0:0, 1:0).
Голы: Березин, 6:50, 18:34. Манукян, 41:18. Сундстрём, 59:30.