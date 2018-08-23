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23 августа, источник: Матч ТВ

«Авангард» «всухую» обыграл «Йокерит» на турнире имени Пучкова

Омский «Авангард» разгромил финский «Йокерит» на турнире имени Николая Пучкова.

Источник: РИА "Новости"

В первом периоде двумя забитыми шайбами отметился защитник Максим Березин. В заключительной части матча голы забили нападающий омской команды Артём Манукян и швед Юхан Сундстрём.

Следующий матч на турнире «Авангард» проведет 24 августа против петербургского СКА.

Турнир имени Николая Пучкова

«Авангард» (Омск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 4:0 (2:0, 0:0, 1:0).

Голы: Березин, 6:50, 18:34. Манукян, 41:18. Сундстрём, 59:30.

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