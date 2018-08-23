ЦСКА одержал волевую победу над «Витязем» на Кубке мэра Москвы
Подмосковный «Витязь» потерпел поражение от ЦСКА в рамках предсезонного Кубка мэра Москвы, встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Игоря Никитина.
Подмосковный «Витязь» потерпел поражение от ЦСКА в рамках предсезонного Кубка мэра Москвы, встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Игоря Никитина.
Счёт в матче был открыт на 13-й минуте, заброшенную шайбу в свой актив записал нападающий подмосковной команды Денис Кокарев."Армейский коллектив сумел отыграться только в третьем периоде, точным броском отметился форвард Антон Слепышев. За три минуты до конца основного времени хоккеисты ЦСКА убежали в контратаку, которую реализовал защитник Мэт Робинсон. Точку в матче поставил гол Грега Скотта — 3:1.
Напомним, сегодня на турнире также сыграют московское «Динамо» и «Спартак».