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23 августа, источник: Чемпионат.com

ЦСКА одержал волевую победу над «Витязем» на Кубке мэра Москвы

Подмосковный «Витязь» потерпел поражение от ЦСКА в рамках предсезонного Кубка мэра Москвы, встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Игоря Никитина.

Источник: РИА "Новости"

Счёт в матче был открыт на 13-й минуте, заброшенную шайбу в свой актив записал нападающий подмосковной команды Денис Кокарев."Армейский коллектив сумел отыграться только в третьем периоде, точным броском отметился форвард Антон Слепышев. За три минуты до конца основного времени хоккеисты ЦСКА убежали в контратаку, которую реализовал защитник Мэт Робинсон. Точку в матче поставил гол Грега Скотта — 3:1.

Напомним, сегодня на турнире также сыграют московское «Динамо» и «Спартак».

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