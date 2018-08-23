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23 августа, источник: Чемпионат.com

Дуайер: «Динамо» играло на равных с сильным соперником, остался доволен началом

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер подвёл итоги матча с «Ак Барсом» (2:3 Б).

Источник: РИА "Новости"

«Мы провели действительно сложный матч, при этом играли с сильным соперником на равных. Понравилось, как парни сражались, как шли в силовую борьбу. Я остался очень доволен началом поединка, однако нам надо продолжать работать над теми компонентами, которые необходимо улучшать. Они помешали развить успех во втором периоде. Тем не менее мы отыгрались в третьем. Ну, а в серии буллитов любая команда хочет победить, однако игроки “Ак Барса” преуспели в этом лучше.

Карнаухов? Он сработал отлично. В прошлом сезоне Майкл получил хороший опыт, и в этом году мы ждём от него уверенной игры. После не слишком удачных эпизодов в Нижнем он смог неплохо подготовиться к сегодняшнему матчу и сделал несколько важных сейвов», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

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