«Спартак» обыграл «Динамо» в матче Кубка мэра Москвы по хоккею
МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб «Спартак» одержал победу над столичным «Динамо» со счетом 3:2 в матче Кубок мэра Москвы.
МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб «Спартак» одержал победу над столичным «Динамо» со счетом 3:2 в матче Кубок мэра Москвы.
В составе победителей шайбы забросили Александр Хохлачев (6-я минута), Андрей Кутейкин (10) и Каспарс Даугавиньш (34). У проигравших отличились Даниил Тарасов (16) и Дайстин Бойд (59).
Ранее хоккеисты московского ЦСКА в стартовом матче турнира обыграли подмосковный «Витязь» со счетом 3:1.
В субботу «Спартак» сыграет с ЦСКА, «Динамо» встретится с «Витязем».
Кубок мэра является предсезонным турниром для столичных клубов и традиционно проводился на арене «Мегаспорт», первый турнир состоялся 10 лет назад. Последние три года в соревнованиях участвуют «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и подмосковный «Витязь». По четыре раза в нем побеждали ЦСКА и «Динамо», два раза — «Спартак», в прошлом году победителем стал ЦСКА. Нынешний турнир проходит на «ЦСКА- Арене» в СРК «Парк легенд».