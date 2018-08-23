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23 августа, источник: Чемпионат.com

Артёмов: Минское «Динамо» провело хорошую игру, но вторые периоды — проблема

Нападающий минского «Динамо» Артём Артёмов подвёл итоги встречи с «Ак Барсом» (2:3 Б).

Источник: РИА "Новости"

«Были ли у меня раньше настолько красивые шайбы? Возможно, но очень редко. Честно говоря, обычно у меня совсем другие голы — трудовые. Наверное, всё-таки этот пока самый красивый. Для каждого нападающего главная цель — взятие ворот. Рад, что сегодня удалось отличиться и помочь команде сравнять счет.

Мы сегодня действительно провели очень хорошую игру. Но со вторыми периодами пока какие-то проблемы. Надо от этого избавляться. Ну ничего — впереди ещё поединок с “Локо”. Надеюсь, там уже подобного не допустим.

Не давит ли серия поражений? Безусловно, она сказывается, однако мы стараемся сохранять позитив. Разбираем прошедшие встречи, делаем работу над ошибками и всегда выходим побеждать», — цитирует форварда сайт «Динамо».

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