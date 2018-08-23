Артёмов: Минское «Динамо» провело хорошую игру, но вторые периоды — проблема

«Были ли у меня раньше настолько красивые шайбы? Возможно, но очень редко. Честно говоря, обычно у меня совсем другие голы — трудовые. Наверное, всё-таки этот пока самый красивый. Для каждого нападающего главная цель — взятие ворот. Рад, что сегодня удалось отличиться и помочь команде сравнять счет.



Мы сегодня действительно провели очень хорошую игру. Но со вторыми периодами пока какие-то проблемы. Надо от этого избавляться. Ну ничего — впереди ещё поединок с “Локо”. Надеюсь, там уже подобного не допустим.



Не давит ли серия поражений? Безусловно, она сказывается, однако мы стараемся сохранять позитив. Разбираем прошедшие встречи, делаем работу над ошибками и всегда выходим побеждать», — цитирует форварда сайт «Динамо».