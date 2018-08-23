Артёмов: Минское «Динамо» провело хорошую игру, но вторые периоды — проблема
Нападающий минского «Динамо» Артём Артёмов подвёл итоги встречи с «Ак Барсом» (2:3 Б).
Нападающий минского «Динамо» Артём Артёмов подвёл итоги встречи с «Ак Барсом» (2:3 Б).
«Были ли у меня раньше настолько красивые шайбы? Возможно, но очень редко. Честно говоря, обычно у меня совсем другие голы — трудовые. Наверное,
Мы сегодня действительно провели очень хорошую игру. Но со вторыми периодами пока
Не давит ли серия поражений? Безусловно, она сказывается, однако мы стараемся сохранять позитив. Разбираем прошедшие встречи, делаем работу над ошибками и всегда выходим побеждать», — цитирует форварда сайт «Динамо».