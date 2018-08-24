«Барыс» взял Боченски и Граховину на Кубок Республики Башкортостан
Тренерский штаб «Барыса» обнародовал список игроков, которые отправятся на предсезонный турнир Кубок Республики Башкортостан, сообщается на сайте клуба.
Тренерский штаб «Барыса» обнародовал список игроков, которые отправятся на предсезонный турнир Кубок Республики Башкортостан, сообщается на сайте клуба.
Вратари: Доминик Граховина, Хенрик Карлссон, Сергей Кудрявцев, Вилен Прокофьев;.
Защитники: Артем Бакушин, Джесси Блэкер, Кевин Даллмэн, Даррен Диц, Александр Липин, Алексей Маклюков, Валерий Орехов, Кирилл Полохов, Максим Семенов;.
Нападающие: Павел Акользин, Алихан Асетов, Брендон Боченски, Кёртис Волк, Дмитрий Гренц, Дмитрий Гурков, Патрис Кормье, Иван Кучин, Никита Михайлис, Кирилл Панюков, Андре Петерссон, Егор Петухов, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Фрэттин Мэттью, Дмитрий Шевченко.
Турнир пройдет в Уфе с 25 по 28 августа.
Расписание матчей (по времени Астаны):
25.08, суббота.
14:00. «Нефтехимик» — «Барыс»
18:00. «Салават Юлаев» — «Автомобилист».
26.08, воскресенье.
16:00. «Автомобилист» — «Барыс»
20:00. «Салават Юлаев» — «Нефтехимик».
28.08, вторник.
16:00. «Автомобилист» — «Нефтехимик»
20:00. «Салават Юлаев» — «Барыс».