КХЛ объявила о переносе семи матчей из-за переезда «Авангарда» в Балашиху

Матчи были перенесены в целях оптимизации логистики и сокращения расходов клубов. Были перенесены следующие встречи: «Салават Юлаев» — «Динамо» (Рига) с 3 октября 2018 года на 10 января 2019 года; «Сибирь» — «Динамо» (Рига) с 5 на 7 октября 2018 года; «Авангард» — ЦСКА с 5 на 7 октября 2018 года; «Сибирь» — ЦСКА с 7 на 5 октября 2018 года; «Авангард» — «Динамо» (Рига) с 7 на 5 октября 2018 года; «Авангард» — «Йокерит» с 11 января 2019 года на 17 декабря 2018 года; «Авангард» — «Салават Юлаев» с 18 февраля 2019 года на 3 декабря 2018 года.