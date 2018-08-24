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24 августа, источник: ТАСС

КХЛ объявила о переносе семи матчей из-за переезда «Авангарда» в Балашиху

ТАСС, 24 августа. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) перенесла семь матчей регулярного чемпионата сезона-2018/19 из-за переезда омского «Авангарда» в Балашиху. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

«Авангард» вынужден будет проводить домашние матчи предстоящего сезона в Подмосковье в связи с проблемами, обнаруженными при проведении интерьерного ремонта и модернизации инженерных систем «Арены-Омск».

Матчи были перенесены в целях оптимизации логистики и сокращения расходов клубов. Были перенесены следующие встречи: «Салават Юлаев» — «Динамо» (Рига) с 3 октября 2018 года на 10 января 2019 года; «Сибирь» — «Динамо» (Рига) с 5 на 7 октября 2018 года; «Авангард» — ЦСКА с 5 на 7 октября 2018 года; «Сибирь» — ЦСКА с 7 на 5 октября 2018 года; «Авангард» — «Динамо» (Рига) с 7 на 5 октября 2018 года; «Авангард» — «Йокерит» с 11 января 2019 года на 17 декабря 2018 года; «Авангард» — «Салават Юлаев» с 18 февраля 2019 года на 3 декабря 2018 года.

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