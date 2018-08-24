КХЛ готова рассмотреть вопрос статуса белорусских игроков, если Минспорт примет поправки

В четверг стало известно, что Минспорт предложил внести изменения в приказ об ограничениях на участие легионеров в российских хоккейных соревнованиях, согласно которым ограничения не будут распространяться на белорусских игроков. С аналогичной инициативой Минспорт выступил и в отношении белорусских футболистов.

«КХЛ всегда выступала за то, чтобы не считать легионерами белорусских игроков, ведь белорусы имеют одинаковые права при устройстве на работу в России, как и россияне — в Белоруссии. Но раньше Федерация хоккея России возражала, и Минспорт позицию федерации принял, — сказал Медведев. — Если Минспорт примет поправки, совет директоров КХЛ такой вопрос рассмотрит».

По словам Медведева, входящего также в правление ФХР, у организации с КХЛ не будет по этому поводу разногласий. «Сейчас у КХЛ и ФХР нет никаких разногласий, у нас единый подход, несмотря на то что у нас бывают разные мнения», — отметил он.