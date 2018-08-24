Текущие события
Хоккей. НХЛ
24.05
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
29.05
Вегас Голден Найтс6
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
31.05
Вегас Голден Найтс2
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
3.06
Вашингтон Кэпиталз3
Вегас Голден Найтс1
Хоккей. НХЛ
5.06
Вашингтон Кэпиталз6
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
8.06
Вегас Голден Найтс3
Вашингтон Кэпиталз4
Все события
Фоторепортажи
19Артему Дзюбе — 30! Уникальные кадры из архива «СЭ»
7Головин в «Монако». Еще несколько крутых фото на Лазурном побережье
24 августа, источник: ТАСС

КХЛ готова рассмотреть вопрос статуса белорусских игроков, если Минспорт примет поправки

СОЧИ, 24 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) готов рассмотреть вопрос отмены статуса легионеров для белорусских хоккеистов, если Министерство спорта РФ примет соответствующие поправки. Об этом ТАСС по телефону сообщил член совета директоров КХЛ, первый президент лиги Александр Медведев.

В четверг стало известно, что Минспорт предложил внести изменения в приказ об ограничениях на участие легионеров в российских хоккейных соревнованиях, согласно которым ограничения не будут распространяться на белорусских игроков. С аналогичной инициативой Минспорт выступил и в отношении белорусских футболистов.

«КХЛ всегда выступала за то, чтобы не считать легионерами белорусских игроков, ведь белорусы имеют одинаковые права при устройстве на работу в России, как и россияне — в Белоруссии. Но раньше Федерация хоккея России возражала, и Минспорт позицию федерации принял, — сказал Медведев. — Если Минспорт примет поправки, совет директоров КХЛ такой вопрос рассмотрит».

По словам Медведева, входящего также в правление ФХР, у организации с КХЛ не будет по этому поводу разногласий. «Сейчас у КХЛ и ФХР нет никаких разногласий, у нас единый подход, несмотря на то что у нас бывают разные мнения», — отметил он.

По регламенту КХЛ, количество легионеров в российской команде не должно превышать пяти человек (не более одного вратаря). До этого некоторые белорусские хоккеисты после перехода в российские клубы принимали гражданство РФ, чтобы не считаться легионерами, при этом они теряли право выступать за сборную Белоруссии.

КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Белорусский футболист прокомментировал слухи о сдаче матча "Зениту"
Россиянин, которому испанцы при жизни поставили памятник
Пятый тур ЧР продолжится тремя субботними матчами
«Ростов» вышел на второе место в чемпионате России по футболу
Конор Макгрегор оскорбил отца Хабиба Нурмагомедова
Скончалась олимпийская чемпионка 1960 года Валентина Растворова
Маркизио в «Зените», Шимански в ЦСКА? Трансферы и слухи в РПЛ
Россиянка отыграла пять матчболов и вышла в основу US Open
«Бавария» стартовала с победы в новом сезоне Бундеслиги
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь