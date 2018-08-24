Шайба Дацюка помогла СКА обыграть «Авангард» на турнире в Санкт-Петербурге

В первом периоде в ворота «ястребов» влетела одна шайба — её автором стал нападающий Павел Дацюк, который реализовал численное преимущество. Сразу после перерыва преимущество питерской команды закрепил Андрей Кузьменко. Спустя пару минут гости восстановили равновесие благодаря результативным броскам в исполнении Анселя Галимова и Егора Мартынова. После этого Сергей Плотников и Александр Барабанов дважды огорчили вратаря омичей, и в обоих случаях СКА забивал в большинстве.