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24 августа, источник: Чемпионат.com

Шайба Дацюка помогла СКА обыграть «Авангард» на турнире в Санкт-Петербурге

СКА обыграл «Авангард» на турнире имени Николая Пучкова, который проходит в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Источник: https://vk.com/ska

В первом периоде в ворота «ястребов» влетела одна шайба — её автором стал нападающий Павел Дацюк, который реализовал численное преимущество. Сразу после перерыва преимущество питерской команды закрепил Андрей Кузьменко. Спустя пару минут гости восстановили равновесие благодаря результативным броскам в исполнении Анселя Галимова и Егора Мартынова. После этого Сергей Плотников и Александр Барабанов дважды огорчили вратаря омичей, и в обоих случаях СКА забивал в большинстве.

Питерцы одержали вторую победу на турнире, «Авангард» потерпел первое поражение.

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