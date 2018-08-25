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11:13 (мск), источник: Чемпионат.com

80% матчей «Северстали» будет показано на федеральных каналах

Директор «Северстали» Алексей Кознев рассказал о трансляциях игр клуба в грядущем сезоне.

«Установили камеры на синих линиях? Это вопрос к нашему ледовому дворцу, который принадлежит городу. Все замечания по прошедшему сезону были учтены, наш дворец прошёл проверку, готов по регламенту принимать матчи КХЛ.

Что касается прошедшей установки HD оборудования и показа матчей на федеральных каналах, то клуб пошёл на то, чтобы в этом сезоне показывать 80% матчей команды на федеральных каналах. Есть такая договорённость с каналами КХЛ ТВ и КХЛ HD, она уже оформлена на бумаге. Жители Череповца смогут наблюдать хоккей в хорошем качестве», — сказал Кознев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

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