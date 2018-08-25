Нападающий Максим Тальбо стал игроком «Авангарда»

Соглашение с 34-летним хоккеистом заключёно на один сезон.



Тальбо провёл в ярославском «Локомотиве» последние два сезона. В минувшем чемпионате Максим забросил 8 шайб и сделал 11 результативных передач в 43 матчах «регулярки», в 9 играх плей-офф на счету обладателя Кубка Стэнли 2009 года одна результативная передача. За карьеру в КХЛ нападающий отметился 63 (28+35) очками в 127 матчах.



Напомним, ранее «Авангард» подписал ещё двоих экс-хоккеистов ярославской команды — нападающего Давида Деарне и голкипера Алексея Мурыгина.