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11:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Нападающий Максим Тальбо стал игроком «Авангарда»

Нападающий Максим Тальбо заключил контракт с омским «Авангардом», информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Соглашение с 34-летним хоккеистом заключёно на один сезон.

Тальбо провёл в ярославском «Локомотиве» последние два сезона. В минувшем чемпионате Максим забросил 8 шайб и сделал 11 результативных передач в 43 матчах «регулярки», в 9 играх плей-офф на счету обладателя Кубка Стэнли 2009 года одна результативная передача. За карьеру в КХЛ нападающий отметился 63 (28+35) очками в 127 матчах.

Напомним, ранее «Авангард» подписал ещё двоих экс-хоккеистов ярославской команды — нападающего Давида Деарне и голкипера Алексея Мурыгина.

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