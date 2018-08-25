Нападающий Максим Тальбо стал игроком «Авангарда»
Нападающий Максим Тальбо заключил контракт с омским «Авангардом», информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
Нападающий Максим Тальбо заключил контракт с омским «Авангардом», информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
Соглашение с 34-летним хоккеистом заключёно на один сезон.
Тальбо провёл в ярославском «Локомотиве» последние два сезона. В минувшем чемпионате Максим забросил 8 шайб и сделал 11 результативных передач в 43 матчах «регулярки», в 9 играх
Напомним, ранее «Авангард» подписал ещё двоих