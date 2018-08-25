«Барыс» пропустил три шайбы за пять минут и проиграл команде Назарова

Встреча команд, прошедшая в Уфе, закончилась со счетом 5:2 в пользу «Нефтехимика», который возглавляет бывший тренер «Барыса» Андрей Назаров.

Первым счет в матче открыл «Барыс» усилиями Андре Петерссона, отличившегося на седьмой минуте.

После перерыва «Нефтехимик» сумел не только отыграться, но выйти вперед, забросив три шайбы за пять минут. Забили Ильдар Шиксатдаров (22-я), Андрей Сергеев (23-я) и Эмиль Галимов (27-я).

В начале третьего периода «Барыс» одну шайбу отыграл — соперника огорчил Никита Михайлис (42-я). Но спустя две минуты подопечные Назарова восстановили преимущество в две шайбы, когда Павел Куликов (44-я) забросил четвертую шайбу в ворота астанчан. За три минуты до завершения основного времени Андрей Сергеев забросил пятую и установил окончательный счет.

«Барыс» играл в следующем составе:

Карлссон (Кудрявцев);

Орехов — Диц, Петерссон — Валк — Михаилис;

Даллмэн- Блэкер, Фрэттин — Кормье — Старченко;

Полохов — Липин, Панюков — Шевченко — Асетов;

Семенов — Маклюков, Гренц — Кучин — Акользин.