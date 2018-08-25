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14:58 (мск), источник: ТАСС

Хоккеисты Деарне и Тальбо подписали контракты с «Авангардом»

ТАСС, 25 августа. Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» подписал контракт с канадским нападающим Давидом Деарне, который в межсезонье стал игроком ярославского «Локомотива». Об этом сообщает пресс-служба «Авангарда».

Соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона-2018/19.

Летом Деарне, ранее выступавший в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Монреаль», «Эдмонтон» и «Нью-Йорк Рейнджерс», перешел в ярославский «Локомотив». 31-летний форвард провел в составе железнодорожников несколько предсезонных матчей.

Также «Авангард» подписал контракт до конца сезона с другим канадским нападающим «Локомотива» Максимом Тальбо. Ранее «Локомотив» расторг соглашения с обоими хоккеистами.

«Для решения задач в сезоне нам было необходимо качественное усиление в линии атаки, — сказал президент “Авангарда” Максим Сушинский. — Клуб не торопился с выбором легионеров, вместе с Бобом Хартли (главный тренер — прим. ТАСС) мы четко понимали, какого плана игроки нам нужны. Тальбо и Деарне — настоящие профессионалы, обладающие солидным опытом выступления в НХЛ, техничные форварды, умеющие решить момент и создать его для партнеров. Новички должны помочь нам усилить и игру в большинстве, но прежде всего это командные игроки, что крайне важно для нашего клуба, поскольку мы выстраиваем коллектив, в котором нет личных целей, а есть только общие, наши новички нам в этом помогут».

Прошлый сезон Деарне провел в составе «Рейнджерс», набрав 28 (6 голов + 22 передачи) очков в 71 матче регулярного чемпионата. Всего на счету хоккеиста 524 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и 282 (87+195) набранных очка, в плей-офф он провел 51 игру, набрав 17 очков (4+13).

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