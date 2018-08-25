Хоккеисты Деарне и Тальбо подписали контракты с «Авангардом»

«Для решения задач в сезоне нам было необходимо качественное усиление в линии атаки, — сказал президент “Авангарда” Максим Сушинский. — Клуб не торопился с выбором легионеров, вместе с Бобом Хартли (главный тренер — прим. ТАСС) мы четко понимали, какого плана игроки нам нужны. Тальбо и Деарне — настоящие профессионалы, обладающие солидным опытом выступления в НХЛ, техничные форварды, умеющие решить момент и создать его для партнеров. Новички должны помочь нам усилить и игру в большинстве, но прежде всего это командные игроки, что крайне важно для нашего клуба, поскольку мы выстраиваем коллектив, в котором нет личных целей, а есть только общие, наши новички нам в этом помогут».