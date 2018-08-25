Хоккеисты Деарне и Тальбо подписали контракты с «Авангардом»

Соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона-2018/19.
Летом Деарне, ранее выступавший в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Монреаль», «Эдмонтон» и «Нью-Йорк Рейнджерс», перешел в ярославский «Локомотив». 31-летний форвард провел в составе железнодорожников несколько предсезонных матчей.
Также «Авангард» подписал контракт до конца сезона с другим канадским нападающим «Локомотива» Максимом Тальбо. Ранее «Локомотив» расторг соглашения с обоими хоккеистами.
«Для решения задач в сезоне нам было необходимо качественное усиление в линии атаки, — сказал президент “Авангарда” Максим Сушинский. — Клуб не торопился с выбором легионеров, вместе с Бобом Хартли (главный тренер — прим. ТАСС) мы четко понимали, какого плана игроки нам нужны. Тальбо и Деарне — настоящие профессионалы, обладающие солидным опытом выступления в НХЛ, техничные форварды, умеющие решить момент и создать его для партнеров. Новички должны помочь нам усилить и игру в большинстве, но прежде всего это командные игроки, что крайне важно для нашего клуба, поскольку мы выстраиваем коллектив, в котором нет личных целей, а есть только общие, наши новички нам в этом помогут».
Прошлый сезон Деарне провел в составе «Рейнджерс», набрав 28 (6 голов + 22 передачи) очков в 71 матче регулярного чемпионата. Всего на счету хоккеиста 524 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и 282 (87+195) набранных очка, в плей-офф он провел 51 игру, набрав 17 очков (4+13).