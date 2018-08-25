СКА хочет сыграть матч КХЛ на открытом воздухе на стадионе «Санкт-Петербург»

«Сроки пока не ясны, но будем делать, почему нет? Может быть, и в этом году его проведем. Сезон футбольный заканчивается в начале декабря, поэтому будет такая возможность», — сказал Медведев.

Стадион «Санкт-Петербург», где домашние матчи проводит «Зенит», был введен в эксплуатацию весной прошлого года, на нем проходили матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира, а также пройдут игры финальной стадии чемпионата Европы 2020 года. Арена вмещает 56 тыс. зрителей, матчи на ней могут проводиться под крышей. Стадион имеет выдвижное поле.