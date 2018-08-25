Текущие события
Хоккей. НХЛ
24.05
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
29.05
Вегас Голден Найтс6
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
31.05
Вегас Голден Найтс2
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
3.06
Вашингтон Кэпиталз3
Вегас Голден Найтс1
Хоккей. НХЛ
5.06
Вашингтон Кэпиталз6
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
8.06
Вегас Голден Найтс3
Вашингтон Кэпиталз4
Все события
Фоторепортажи
19Артему Дзюбе — 30! Уникальные кадры из архива «СЭ»
6Игрок года по версии УЕФА: Модрич, Роналду или Салах?
15:01 (мск), источник: ТАСС

СКА хочет сыграть матч КХЛ на открытом воздухе на стадионе «Санкт-Петербург»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. СКА хочет провести один из матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на открытом воздухе на стадионе «Санкт-Петербург». Об этом журналистам сообщил заместитель председателя совета директоров СКА Александр Медведев на презентации клуба перед стартом сезона-2018/19.

«Сроки пока не ясны, но будем делать, почему нет? Может быть, и в этом году его проведем. Сезон футбольный заканчивается в начале декабря, поэтому будет такая возможность», — сказал Медведев.

Стадион «Санкт-Петербург», где домашние матчи проводит «Зенит», был введен в эксплуатацию весной прошлого года, на нем проходили матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира, а также пройдут игры финальной стадии чемпионата Европы 2020 года. Арена вмещает 56 тыс. зрителей, матчи на ней могут проводиться под крышей. Стадион имеет выдвижное поле.

Первый в истории матч КХЛ на открытом воздухе прошел 2 декабря прошлого года в Хельсинки, СКА в нем одержал победу над «Йокеритом» со счетом 4:3. Второй такой матч прошел 20 января в Риге — местное «Динамо» обыграло минское «Динамо» со счетом 3:2.

СКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Белорусский футболист прокомментировал слухи о сдаче матча "Зениту"
Россиянин, которому испанцы при жизни поставили памятник
Воспитанник «Спартака» предотвратил победу ЦСКА в Казани
Тени прошлого: кто попытается выбить Шарапову с US Open
«Арсенал» переиграл «Вест Хэм», одержав первую победу при Эмери
Странные игры. Плющенко можно дурачить всех, а Сотниковой – нет?
«Манчестер Сити» не смог победить в матче чемпионата Англии
«Спартак» принимает «Динамо» в РПЛ (трансляция)
Президент «Урала»: Попробуем подписать Месси, если он согласится
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь