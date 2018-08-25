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15:12 (мск), источник: ТАСС

Строительство новой хоккейной арены в Петербурге будет стоить не менее 20 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Стоимость строительства новой хоккейной арены в Санкт-Петербурге составит не менее 20 млрд рублей. Об этом журналистам заявил в субботу президент петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Геннадий Тимченко.

«Я думаю, что мы будем ориентироваться — где-то, как минимум 20 млрд [рублей], а то и больше будет стоить эта арена. Это не государственное финансирование, это частное предприятие», — сказал Тимченко.

На церемонии презентации команды на сезон-2018/19 Тимченко объявил, что в Петербурге к 2023 году планируется построить самый большой ледовый дворец в мире.

В общении с журналистами Тимченко пояснил, что в хоккейной конфигурации новая арена будет вмещать 22,5 тыс. человек. Он также добавил, что дворец будет использоваться не только для проведения спортивных мероприятий, но также для концертов. «В этом городе это будет работать с коммерческой точки зрения. Мы хотим сделать так, чтобы наш клуб в конечном итоге зарабатывал бы деньги», — отметил президент клуба.

В настоящее время, по его словам, проекта строительства еще нет, но уже известно, что с точки зрения благоустройства микрорайона вокруг арены предполагается также возведение школы на 1,6 тыс. мест, детсада на 700 мест, создание двух хоккейных полей и другой инфраструктуры.

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