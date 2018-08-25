Строительство новой хоккейной арены в Петербурге будет стоить не менее 20 млрд рублей

«Я думаю, что мы будем ориентироваться —
На церемонии презентации команды на сезон-2018/19 Тимченко объявил, что в Петербурге к 2023 году планируется построить самый большой ледовый дворец в мире.
В общении с журналистами Тимченко пояснил, что в хоккейной конфигурации новая арена будет вмещать 22,5 тыс. человек. Он также добавил, что дворец будет использоваться не только для проведения спортивных мероприятий, но также для концертов. «В этом городе это будет работать с коммерческой точки зрения. Мы хотим сделать так, чтобы наш клуб в конечном итоге зарабатывал бы деньги», — отметил президент клуба.
В настоящее время, по его словам, проекта строительства еще нет, но уже известно, что с точки зрения благоустройства микрорайона вокруг арены предполагается также возведение школы на 1,6 тыс. мест, детсада на 700 мест, создание двух хоккейных полей и другой инфраструктуры.