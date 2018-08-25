СКА построит самый большой хоккейный дворец в мире. За 20 миллиардов рублей

Источник: Спорт-Экспресс

Игорь ЕРОНКО из Санкт-Петербурга

НАШИ АМБИЦИИ — АРЕНА НА 22400 МЕСТ

— «BellCentre» в Монреале, самый большой хоккейный дворец в мире, рассчитан на 21288 зрителей. На сколько зрителей будет рассчитана ваша новая арена?

— У нас амбиции — на 22400 мест. Чтоб побольше было, чем у канадцев. Пока проект еще не готов, он в процессе, и мы в конце будем решать по вместимости. Если вдруг кто-то успеет построить еще больше — мы все равно увеличим и будем больше всех.

— На экономическом форуме вы говорили, что будет реконструкция СКК. А сейчас вроде бы собираетесь сносить?

— Этот вопрос к инженерам — смогут ли они построить 23-тысячный стадион в виде реконструкции? Мы отталкивались от реконструкции, но я как инженер считаю, что это должна быть абсолютно новая арена, сделанная по современным технологиям, что важно. СКК построили к Олимпиаде, прошло 40 лет. За 40 лет технологии сильно изменились, строительные материалы. Мы должны использовать это все для следующих 50, а может быть — и 100 лет.

— Каковы сроки строительства?

— Мы хотим успеть к 2023 году, к чемпионату мира. Я разговаривал с Рене Фазелем, президентом ИИХФ, мы два дня назад встречались. С такой ареной у нас есть потенциал выиграть конкурс на проведение ЧМ-2023.

— А когда начнете строить?

— Сейчас идет подготовка документов. Вы же понимаете, что, возможно, придется даже законы какие-то менять городские. По высотности здания, например. Но мы плотно работаем с руководством Санкт-Петербурга. Поэтому проект начнем делать в следующем году.

— Возможно ли заполнять такой дворец?

— Я думаю, что это будет работать. Возможно, не весь сезон, но в плей-офф — точно.

— Сколько он будет стоить?

— Я построил два стадиона футбольных — в Волгограде и Нижнем Новгороде. Не я — моя компания. Мы потратили по 18 миллиардов на каждый. Хотя государство нам выделило всего по 16. Добавил немножко — и два стадиона в стране есть.

— Раньше звучала сумма в 15 миллиардов.

— Это все-таки закрытая арена. Другие технологии. Так что будем ориентироваться как минимум на 20 миллиардов. А то и больше. И это не государственное финансирование. А частное.

— Это будут деньги клуба? Не ГЧП?

— С точки зрения города — это одна история. В конце концов мы передадим арену городу — через 49 лет. Но проект, с учетом того, что там будет построен микрорайон со школой на 1600 мест и детским садом на 800 мест и еще спортивной инфраструктурой — мы собираемся еще две ледовые площадки там построить — и так будет полезен городу. В нем появится еще одна точка притяжения. И та же самая арена — она не только для клуба. Там наверняка и сборная будет проводить матчи.

ВЕДЕМ ПЕРЕГОВОРЫ О ВСТУПЛЕНИИ В КХЛ С ФРАНЦУЗАМИ

— Скоро в КХЛ будет введен жесткий потолок зарплат, как вы к этому относитесь?

— Как председатель совета директоров КХЛ отвечу: мы уже анонсировали нашу стратегию. Мы будем сокращать не только потолок зарплат, но и количество клубов. Поскольку, к сожалению, у нас достаточно много клубов, которые не отвечают стандартам, которые мы хотели бы видеть. Мы хотим видеть лигу сильной с точки зрения хоккея и финансово устойчивой. Так что будем смотреть на клубы и заменять. Возможно, появятся иностранные клубы, сейчас ведем переговоры с французами. Есть потенциал и у других европейских стран. Но сокращение потолка зарплат в КХЛ — правильный путь. Президент на совете по спорту сказал, чтобы мы прекращали тратить государственные деньги на профессиональный спорт. Теперь мы их тратим на детский хоккей. У нас 1500 юных хоккеистов играют в системе СКА. Мы хотим иметь дешевый и качественный ресурс. И с такими тренерами, как Илья Воробьев, мы, надеюсь, сделаем хорошую качественную команду в СКА. И недорогую.

— СКА еще в прошлом сезоне начал сокращать расходы. Как будет в этом?

— Естественно, мы в СКА тоже сокращаем расходы. По сути следуем указаниям руководства страны. Делаем то, что надо делать. И будем делать. Но это не должно повлиять на уровень хоккея. Наши хоккеисты получают большие деньги. Зарплаты в КХЛ выше, чем во всех других европейских лигах, и останутся выше, так что мы конкурентоспособны. И это будет привлекать тех же европейцев играть у нас. А не только в НХЛ. Таков наш стратегический план.

— Французы — не самая хоккейная нация. Почему не шведы, чехи или немцы?

— Это дорога с двусторонним движением. И тут все зависит от того, кто потенциально может, а кто — проявляет интерес. Вот французы — проявляют интерес. В этом смысле мы ведем переговоры уже более-менее конкретные. А если говорить про будущее, то мы бы хотели видеть и немцев, потому что у них уровень хоккея растет, и они играют прилично. Я бы назвал еще Австрию. И — потенциально — Швейцарию. Но это должны быть клубы, которые смогли бы конкурировать с командами КХЛ.

БУДЕМ ГОТОВИТЬСЯ К ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧА СКА НА СТАДИОНЕ «ЗЕНИТА»

Также на вопросы журналистов ответил заместитель председателя совета директоров СКА Александр Медведев.

— Обновления в команде точечные, костяк сохранился, — сказал Медведев. — Есть старый принцип: команда не может обновляться больше, чем на треть, чтобы выигрывать. Он выдержан. Некоторые игроки поехали за океан, кто-то сменил команду сам, кто-то в результате обмена, но основа, олимпийские чемпионы, осталась. Это залог того, что команда будет бороться за достижение цели. Ее президент озвучил — третий Кубок Гагарина.

— Не знаете, как там Войнов?

— Новостей о нем у меня нет.

— Весной всех удивило расставание со Знарком. Почему решили не продлевать сотрудничество?

— Кто что решил — это история. Я хочу обратить внимание, что Олег сам сказал, что хочет отдохнуть. Я видел его на ужине олимпийцев. Отлично выглядит — похудел, загорел. Такой специалист не будет без работы сидеть.

— Вы же хотели провести матч на стадионе «Зенита».

— Идея не потерялась. Я недавно разговаривал с Алексеем Борисовичем Миллером. Он сказал: «Чемпионат мира закончился, начинайте подготовку». Так что будем готовиться. Технологии известны. Заполняемость арены на такой матч гарантирована.

— Но, наверное, не в этом сезоне?