СКА построит самый большой хоккейный дворец в мире. За 20 миллиардов рублей
Председатель совета директоров КХЛ и президент СКА Геннадий Тимченко рассказал о новом стадионе клуба.
Председатель совета директоров КХЛ и президент СКА Геннадий Тимченко рассказал о новом стадионе клуба.
Игорь ЕРОНКО из
НАШИ АМБИЦИИ — АРЕНА НА 22400 МЕСТ
— «BellCentre» в Монреале, самый большой хоккейный дворец в мире, рассчитан на 21288 зрителей. На сколько зрителей будет рассчитана ваша новая арена?
— У нас амбиции — на 22400 мест. Чтоб побольше было, чем у канадцев. Пока проект еще не готов, он в процессе, и мы в конце будем решать по вместимости. Если вдруг
— На экономическом форуме вы говорили, что будет реконструкция СКК. А сейчас вроде бы собираетесь сносить?
— Этот вопрос к инженерам — смогут ли они построить 23-тысячный стадион в виде реконструкции? Мы отталкивались от реконструкции, но я как инженер считаю, что это должна быть абсолютно новая арена, сделанная по современным технологиям, что важно. СКК построили к Олимпиаде, прошло 40 лет. За 40 лет технологии сильно изменились, строительные материалы. Мы должны использовать это все для следующих 50, а может быть — и 100 лет.
— Каковы сроки строительства?
— Мы хотим успеть к 2023 году, к чемпионату мира. Я разговаривал с Рене Фазелем, президентом ИИХФ, мы два дня назад встречались. С такой ареной у нас есть потенциал выиграть конкурс на проведение ЧМ-2023.
— А когда начнете строить?
— Сейчас идет подготовка документов. Вы же понимаете, что, возможно, придется даже законы
— Возможно ли заполнять такой дворец?
— Я думаю, что это будет работать. Возможно, не весь сезон, но в
— Сколько он будет стоить?
— Я построил два стадиона футбольных — в Волгограде и Нижнем Новгороде. Не я — моя компания. Мы потратили по 18 миллиардов на каждый. Хотя государство нам выделило всего по 16. Добавил немножко — и два стадиона в стране есть.
— Раньше звучала сумма в 15 миллиардов.
— Это
— Это будут деньги клуба? Не ГЧП?
— С точки зрения города — это одна история. В конце концов мы передадим арену городу — через 49 лет. Но проект, с учетом того, что там будет построен микрорайон со школой на 1600 мест и детским садом на 800 мест и еще спортивной инфраструктурой — мы собираемся еще две ледовые площадки там построить — и так будет полезен городу. В нем появится еще одна точка притяжения. И та же самая арена — она не только для клуба. Там наверняка и сборная будет проводить матчи.
ВЕДЕМ ПЕРЕГОВОРЫ О ВСТУПЛЕНИИ В КХЛ С ФРАНЦУЗАМИ
— Скоро в КХЛ будет введен жесткий потолок зарплат, как вы к этому относитесь?
— Как председатель совета директоров КХЛ отвечу: мы уже анонсировали нашу стратегию. Мы будем сокращать не только потолок зарплат, но и количество клубов. Поскольку, к сожалению, у нас достаточно много клубов, которые не отвечают стандартам, которые мы хотели бы видеть. Мы хотим видеть лигу сильной с точки зрения хоккея и финансово устойчивой. Так что будем смотреть на клубы и заменять. Возможно, появятся иностранные клубы, сейчас ведем переговоры с французами. Есть потенциал и у других европейских стран. Но сокращение потолка зарплат в КХЛ — правильный путь. Президент на совете по спорту сказал, чтобы мы прекращали тратить государственные деньги на профессиональный спорт. Теперь мы их тратим на детский хоккей. У нас 1500 юных хоккеистов играют в системе СКА. Мы хотим иметь дешевый и качественный ресурс. И с такими тренерами, как Илья Воробьев, мы, надеюсь, сделаем хорошую качественную команду в СКА. И недорогую.
— СКА еще в прошлом сезоне начал сокращать расходы. Как будет в этом?
— Естественно, мы в СКА тоже сокращаем расходы. По сути следуем указаниям руководства страны. Делаем то, что надо делать. И будем делать. Но это не должно повлиять на уровень хоккея. Наши хоккеисты получают большие деньги. Зарплаты в КХЛ выше, чем во всех других европейских лигах, и останутся выше, так что мы конкурентоспособны. И это будет привлекать тех же европейцев играть у нас. А не только в НХЛ. Таков наш стратегический план.
— Французы — не самая хоккейная нация. Почему не шведы, чехи или немцы?
— Это дорога с двусторонним движением. И тут все зависит от того, кто потенциально может, а кто — проявляет интерес. Вот французы — проявляют интерес. В этом смысле мы ведем переговоры уже
БУДЕМ ГОТОВИТЬСЯ К ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧА СКА НА СТАДИОНЕ «ЗЕНИТА»
Также на вопросы журналистов ответил заместитель председателя совета директоров СКА Александр Медведев.
— Обновления в команде точечные, костяк сохранился, — сказал Медведев. — Есть старый принцип: команда не может обновляться больше, чем на треть, чтобы выигрывать. Он выдержан. Некоторые игроки поехали за океан,
— Не знаете, как там Войнов?
— Новостей о нем у меня нет.
— Весной всех удивило расставание со Знарком. Почему решили не продлевать сотрудничество?
— Кто что решил — это история. Я хочу обратить внимание, что Олег сам сказал, что хочет отдохнуть. Я видел его на ужине олимпийцев. Отлично выглядит — похудел, загорел. Такой специалист не будет без работы сидеть.
— Вы же хотели провести матч на стадионе «Зенита».
— Идея не потерялась. Я недавно разговаривал с Алексеем Борисовичем Миллером. Он сказал: «Чемпионат мира закончился, начинайте подготовку». Так что будем готовиться. Технологии известны. Заполняемость арены на такой матч гарантирована.
— Но, наверное, не в этом сезоне?
— Почему? Нам долго раскачиваться не надо.