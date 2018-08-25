Текущие события
Хоккей. НХЛ
24.05
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
29.05
Вегас Голден Найтс6
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
31.05
Вегас Голден Найтс2
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
3.06
Вашингтон Кэпиталз3
Вегас Голден Найтс1
Хоккей. НХЛ
5.06
Вашингтон Кэпиталз6
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
8.06
Вегас Голден Найтс3
Вашингтон Кэпиталз4
Все события
Фоторепортажи
19Артему Дзюбе — 30! Уникальные кадры из архива «СЭ»
6Игрок года по версии УЕФА: Модрич, Роналду или Салах?
15:54 (мск), источник: ТАСС

КХЛ ведет переговоры на предмет вступления в лигу клуба из Франции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) ведет переговоры с Федерацией хоккея Франции о вступлении в лигу клуба из этой страны. Об этом журналистам сообщил председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко.

В настоящий момент в КХЛ выступает шесть иностранных клубов: «Динамо» (Минск), «Динамо» (Рига), «Слован» (Братислава), «Йокерит» (Хельсинки), «Барыс» (Астана) и «Куньлунь» (Пекин).

«Возможно, иностранные клубы еще появятся. Сейчас мы ведем переговоры с французами, они проявляют интерес, и в этом смысле мы ведем уже более-менее конкретные переговоры, — сказал Тимченко. — У еще некоторых европейских стран есть потенциал, но пока рано, наверное, об этом говорить».

«Если смотреть в будущее, то, конечно, мы бы хотели видеть и немцев в лиге, потому что у них действительно уровень хоккея растет, они играют очень, мне кажется, прилично. Я бы назвал еще Австрию, Швейцарию, то есть те клубы, которые смогли бы конкурировать на уровне КХЛ», — добавил он.

Континентальная хоккейная лига будет сокращать количество клубов

Тимченко также рассказал, что КХЛ будет сокращаться. По окончании предыдущего сезона совет директоров КХЛ исключил из лиги «Ладу» (Тольятти) и «Югру» (Ханты-Мансийск). В предстоящем сезоне в КХЛ выступят 25 клубов.

«Да, действительно, мы будем сокращать не только потолок зарплат, но и количество клубов. У нас сегодня есть клубы, которые не отвечают тем стандартам в лиге, которые мы хотели бы видеть. Мы хотим видеть лигу сильную с точки зрения хоккея и финансовой устойчивости. К сожалению, многие клубы этому не отвечают, поэтому мы будем смотреть и заменять», — сказал Тимченко.

Регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября.

КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Белорусский футболист прокомментировал слухи о сдаче матча "Зениту"
Россиянин, которому испанцы при жизни поставили памятник
Воспитанник «Спартака» предотвратил победу ЦСКА в Казани
Тени прошлого: кто попытается выбить Шарапову с US Open
«Арсенал» переиграл «Вест Хэм», одержав первую победу при Эмери
Странные игры. Плющенко можно дурачить всех, а Сотниковой – нет?
«Манчестер Сити» не смог победить в матче чемпионата Англии
«Спартак» принимает «Динамо» в РПЛ (трансляция)
Президент «Урала»: Попробуем подписать Месси, если он согласится
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь