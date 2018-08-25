КХЛ ведет переговоры на предмет вступления в лигу клуба из Франции

В настоящий момент в КХЛ выступает шесть иностранных клубов: «Динамо» (Минск), «Динамо» (Рига), «Слован» (Братислава), «Йокерит» (Хельсинки), «Барыс» (Астана) и «Куньлунь» (Пекин).

«Возможно, иностранные клубы еще появятся. Сейчас мы ведем переговоры с французами, они проявляют интерес, и в этом смысле мы ведем уже более-менее конкретные переговоры, — сказал Тимченко. — У еще некоторых европейских стран есть потенциал, но пока рано, наверное, об этом говорить».

«Если смотреть в будущее, то, конечно, мы бы хотели видеть и немцев в лиге, потому что у них действительно уровень хоккея растет, они играют очень, мне кажется, прилично. Я бы назвал еще Австрию, Швейцарию, то есть те клубы, которые смогли бы конкурировать на уровне КХЛ», — добавил он.

Континентальная хоккейная лига будет сокращать количество клубов

Тимченко также рассказал, что КХЛ будет сокращаться. По окончании предыдущего сезона совет директоров КХЛ исключил из лиги «Ладу» (Тольятти) и «Югру» (Ханты-Мансийск). В предстоящем сезоне в КХЛ выступят 25 клубов.

«Да, действительно, мы будем сокращать не только потолок зарплат, но и количество клубов. У нас сегодня есть клубы, которые не отвечают тем стандартам в лиге, которые мы хотели бы видеть. Мы хотим видеть лигу сильную с точки зрения хоккея и финансовой устойчивости. К сожалению, многие клубы этому не отвечают, поэтому мы будем смотреть и заменять», — сказал Тимченко.