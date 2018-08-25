«Локомотив» не будет топ-клубом. Квартальнов не понимает, чего он хочет

Источник: РИА "Новости"

Странное поведение «Локомотива»

Ярославцев можно по праву назвать вторыми по статусу ньюсмейкерами заключительной части межсезонья. «Авангард», конечно, не переплюнуть никому, но и «Локомотив» старается не отставать. Однако если Омск ведёт себя профессионально и сразу после принятия каких-либо решений информирует об этом прессу и всё ей разъясняет путём комментариев со стороны председателя совета директоров Александра Крылова и президента клуба Максима Сушинского, то «железнодорожники» тихушничают. Клуб с берегов Волги никогда не славился умением работать со СМИ, но с приходом на пост главного тренера Дмитрия Квартальнова ситуация стала катастрофической.

Что происходит с командой — загадка. Ни одно кадровое решение не прокомментировано ни президентом «Локомотива» Юрием Яковлевым, ни генменеджером Юрием Лукиным. Что касается главного тренера, то он при любом вопросе относительно происходящего отделывается парой дежурных и банальных фраз, а пресс-конференции с участием Дмитрия Вячеславовича давно превратились в мучение. Странно, что в «Локомотиве» до сих пор царит Ретроград, ведь клуб планирует стать одной из топовых команд лиги. С таким подходом добиться желанной цели точно не получится.

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Мурыгин, Тальбо и Деарне — на выход

Ещё одна странность Квартальнова — формирование состава. Да, большую роль здесь играет менеджмент клуба, но сложно поверить, чтобы кадровые решения принимались без участия главного тренера. Именно Квартальнов решает, кому играть, а кому — нет. Кто нужен, а кого можно смело отправлять на улицу.

Тренерский штаб решил полностью сменить вратарскую линию, однако приглашение Александра Салака на роль первого номера выглядит странным. Травмоподверженный чех с трудным характером может «просесть» в любой части сезона, а за спиной у него — молодой и необкатанный Илья Коновалов. От Алексея Мурыгина и Александра Судницина Квартальнов по непонятным причинам отказался, хотя тот же Мурыгин точно не слабее Салака.

Дальше — больше. Квартальнов окончательно запутался в легионерах. Изначально российскому специалисту оказались не нужны два канадца — Козун и Тальбо. Максим вообще не понимал, что происходит и стоит ли ему прилетать в Ярославль. Брэндон знал об отношении к нему со стороны Квартальнова ещё по прошлому сезону, но думал, что ситуация стабилизируется. Не тут-то было! Сперва Козуну указали на выход, и он едва не оказался в «Барысе», но затем экстренно вернули обратно. Чудеса, да и только!

Дело в том, что «Локомотив» резко отказался от услуг центрального форварда Давида Деарне, приглашённого в Ярославль в нынешнее межсезонье. Опять же, ситуация просто абсурдная. Зачем нужно было приглашать легионера в команду, давать ему полноценный контракт, а затем расторгать действующее соглашение и выплачивать далеко не один миллион рублей компенсации? Как Тальбо, так и Деарне. Комментарии на сей счёт хотелось бы получить от руководителей ярославцев и их главного тренера, но в клубе предпочитают отмалчиваться.

Квартальнов же, выгнав Деарне иТальбо, вернул в команду Козуна, помиловав опального североамериканца. Вот только как Брэндон будет играть под руководством нынешнего тренерского штаба? Психологическое состояние и настрой форварда можно понять. Такое ощущение, что им просто заткнули дыру.

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В «Авангарде» довольны решениями «Локомотива»

Примечательно, что и в ситуации, сложившейся вокруг «Локомотива», не обошлось без «Авангарда». «Локомотиву» Мурыгин, Тальбо и Деарне оказались не нужны, чему несказанно обрадовались в Омске. Думается, что больше других радовался главный тренер Боб Хартли, которому прекрасно знакомы возможности двух канадцев. Поговаривают, чтоТальбо даже звонил Хартли и лично просил специалиста взять его в команду. Деарне же, будучи центральным нападающим, точно не станет лишним в Омске. Квартальнов, кстати, зачем-то пробовал ставить Давида на край, в результате чего канадец чувствовал себя некомфортно. Хартли подобными вещами заниматься точно не будет.

«Для решения задач в сезоне нам было необходимо качественное усиление в линии атаки. Клуб не торопился с выбором легионеров, вместе с Бобом Хартли мы чётко понимали, какого плана игроки нам нужны. Тальбо и Деарне — настоящие профессионалы, обладающие солидным опытом выступления в НХЛ, техничные форварды, умеющие решить момент и создать его для партнёров.

Новички должны помочь нам усилить и игру в большинстве. Но прежде всего это командные игроки, что крайне важно для нашего клуба, поскольку мы выстраиваем коллектив, в котором нет личных целей, а есть только цели общие. И новички нам в этом помогут, — отметил президент омичей Максим Сушинский.

Пригласили в команду и ещё одного бывшего «железнодорожника» — голкипера Алексея Мурыгина. Мера вынужденная, так как травму получил основной вратарь клуба Карри Рямё. И даже здесь ярославская ситуация сыграла в пользу Омска. Мурыгин оставался едва ли не единственным вратарём, остававшимся на рынке свободных агентов. А учитывая тот факт, что Омск решил заполнить оставшиеся легионерские позиции иностранцами (пришлось отказаться от Юхана Сундстрёма), российский вратарь был просто необходим.