Текущие события
Хоккей. НХЛ
24.05
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
29.05
Вегас Голден Найтс6
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
31.05
Вегас Голден Найтс2
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
3.06
Вашингтон Кэпиталз3
Вегас Голден Найтс1
Хоккей. НХЛ
5.06
Вашингтон Кэпиталз6
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
8.06
Вегас Голден Найтс3
Вашингтон Кэпиталз4
Все события
Фоторепортажи
19Артему Дзюбе — 30! Уникальные кадры из архива «СЭ»
6Игрок года по версии УЕФА: Модрич, Роналду или Салах?
17:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» не будет топ-клубом. Квартальнов не понимает, чего он хочет

Главный тренер ярославцев окончательно запутался.

Источник: РИА "Новости"

Странное поведение «Локомотива»

Ярославцев можно по праву назвать вторыми по статусу ньюсмейкерами заключительной части межсезонья. «Авангард», конечно, не переплюнуть никому, но и «Локомотив» старается не отставать. Однако если Омск ведёт себя профессионально и сразу после принятия каких-либо решений информирует об этом прессу и всё ей разъясняет путём комментариев со стороны председателя совета директоров Александра Крылова и президента клуба Максима Сушинского, то «железнодорожники» тихушничают. Клуб с берегов Волги никогда не славился умением работать со СМИ, но с приходом на пост главного тренера Дмитрия Квартальнова ситуация стала катастрофической.

Что происходит с командой — загадка. Ни одно кадровое решение не прокомментировано ни президентом «Локомотива» Юрием Яковлевым, ни генменеджером Юрием Лукиным. Что касается главного тренера, то он при любом вопросе относительно происходящего отделывается парой дежурных и банальных фраз, а пресс-конференции с участием Дмитрия Вячеславовича давно превратились в мучение. Странно, что в «Локомотиве» до сих пор царит Ретроград, ведь клуб планирует стать одной из топовых команд лиги. С таким подходом добиться желанной цели точно не получится.

Читайте также
Хоккеисты Деарне и Тальбо подписали контракты с «Авангардом»

Мурыгин, Тальбо и Деарне — на выход

Ещё одна странность Квартальнова — формирование состава. Да, большую роль здесь играет менеджмент клуба, но сложно поверить, чтобы кадровые решения принимались без участия главного тренера. Именно Квартальнов решает, кому играть, а кому — нет. Кто нужен, а кого можно смело отправлять на улицу.

Тренерский штаб решил полностью сменить вратарскую линию, однако приглашение Александра Салака на роль первого номера выглядит странным. Травмоподверженный чех с трудным характером может «просесть» в любой части сезона, а за спиной у него — молодой и необкатанный Илья Коновалов. От Алексея Мурыгина и Александра Судницина Квартальнов по непонятным причинам отказался, хотя тот же Мурыгин точно не слабее Салака.

Дальше — больше. Квартальнов окончательно запутался в легионерах. Изначально российскому специалисту оказались не нужны два канадца — Козун и Тальбо. Максим вообще не понимал, что происходит и стоит ли ему прилетать в Ярославль. Брэндон знал об отношении к нему со стороны Квартальнова ещё по прошлому сезону, но думал, что ситуация стабилизируется. Не тут-то было! Сперва Козуну указали на выход, и он едва не оказался в «Барысе», но затем экстренно вернули обратно. Чудеса, да и только!

Дело в том, что «Локомотив» резко отказался от услуг центрального форварда Давида Деарне, приглашённого в Ярославль в нынешнее межсезонье. Опять же, ситуация просто абсурдная. Зачем нужно было приглашать легионера в команду, давать ему полноценный контракт, а затем расторгать действующее соглашение и выплачивать далеко не один миллион рублей компенсации? Как Тальбо, так и Деарне. Комментарии на сей счёт хотелось бы получить от руководителей ярославцев и их главного тренера, но в клубе предпочитают отмалчиваться.

Квартальнов же, выгнав Деарне иТальбо, вернул в команду Козуна, помиловав опального североамериканца. Вот только как Брэндон будет играть под руководством нынешнего тренерского штаба? Психологическое состояние и настрой форварда можно понять. Такое ощущение, что им просто заткнули дыру.

Читайте также
В Ярославле снесли памятник массажисту разбившегося «Локомотива»

В «Авангарде» довольны решениями «Локомотива»

Примечательно, что и в ситуации, сложившейся вокруг «Локомотива», не обошлось без «Авангарда». «Локомотиву» Мурыгин, Тальбо и Деарне оказались не нужны, чему несказанно обрадовались в Омске. Думается, что больше других радовался главный тренер Боб Хартли, которому прекрасно знакомы возможности двух канадцев. Поговаривают, чтоТальбо даже звонил Хартли и лично просил специалиста взять его в команду. Деарне же, будучи центральным нападающим, точно не станет лишним в Омске. Квартальнов, кстати, зачем-то пробовал ставить Давида на край, в результате чего канадец чувствовал себя некомфортно. Хартли подобными вещами заниматься точно не будет.

«Для решения задач в сезоне нам было необходимо качественное усиление в линии атаки. Клуб не торопился с выбором легионеров, вместе с Бобом Хартли мы чётко понимали, какого плана игроки нам нужны. Тальбо и Деарне — настоящие профессионалы, обладающие солидным опытом выступления в НХЛ, техничные форварды, умеющие решить момент и создать его для партнёров.

Новички должны помочь нам усилить и игру в большинстве. Но прежде всего это командные игроки, что крайне важно для нашего клуба, поскольку мы выстраиваем коллектив, в котором нет личных целей, а есть только цели общие. И новички нам в этом помогут, — отметил президент омичей Максим Сушинский.

Пригласили в команду и ещё одного бывшего «железнодорожника» — голкипера Алексея Мурыгина. Мера вынужденная, так как травму получил основной вратарь клуба Карри Рямё. И даже здесь ярославская ситуация сыграла в пользу Омска. Мурыгин оставался едва ли не единственным вратарём, остававшимся на рынке свободных агентов. А учитывая тот факт, что Омск решил заполнить оставшиеся легионерские позиции иностранцами (пришлось отказаться от Юхана Сундстрёма), российский вратарь был просто необходим.

Будет логично, если Тальбо, Деарне и Мурыгин в итоге станут одними из лучших хоккеистов в сезоне (такой расклад возможен), а «Локомотив» и Дмитрий Квартальнов, так и не сумевший разобраться, чего же именно он хочет, и кто ему нужен, будут жалеть о своих поступках.

Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Александр Емельяненко показал фото из больницы. Кто его так?
Самые сексуальные спортсменки по мнению мужчин. И такие гибкие!
Воспитанник «Спартака» предотвратил победу ЦСКА в Казани
Тени прошлого: кто попытается выбить Шарапову с US Open
«Арсенал» переиграл «Вест Хэм», одержав первую победу при Эмери
Странные игры. Плющенко можно дурачить всех, а Сотниковой – нет?
«Манчестер Сити» не смог победить в матче чемпионата Англии
«Спартак» принимает «Динамо» в РПЛ (трансляция)
Президент «Урала»: Попробуем подписать Месси, если он согласится
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь