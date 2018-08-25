«Локомотив» не будет топ-клубом. Квартальнов не понимает, чего он хочет
Главный тренер ярославцев окончательно запутался.
Главный тренер ярославцев окончательно запутался.
Ярославцев можно по праву назвать вторыми по статусу ньюсмейкерами заключительной части межсезонья. «Авангард», конечно, не переплюнуть никому, но и «Локомотив» старается не отставать. Однако если Омск ведёт себя профессионально и сразу после принятия
Что происходит с командой — загадка. Ни одно кадровое решение не прокомментировано ни президентом «Локомотива» Юрием Яковлевым, ни генменеджером Юрием Лукиным. Что касается главного тренера, то он при любом вопросе относительно происходящего отделывается парой дежурных и банальных фраз, а
Ещё одна странность Квартальнова — формирование состава. Да, большую роль здесь играет менеджмент клуба, но сложно поверить, чтобы кадровые решения принимались без участия главного тренера. Именно Квартальнов решает, кому играть, а кому — нет. Кто нужен, а кого можно смело отправлять на улицу.
Тренерский штаб решил полностью сменить вратарскую линию, однако приглашение Александра Салака на роль первого номера выглядит странным. Травмоподверженный чех с трудным характером может «просесть» в любой части сезона, а за спиной у него — молодой и необкатанный Илья Коновалов. От Алексея Мурыгина и Александра Судницина Квартальнов по непонятным причинам отказался, хотя тот же Мурыгин точно не слабее Салака.
Дальше — больше. Квартальнов окончательно запутался в легионерах. Изначально российскому специалисту оказались не нужны два канадца — Козун и Тальбо. Максим вообще не понимал, что происходит и стоит ли ему прилетать в Ярославль. Брэндон знал об отношении к нему со стороны Квартальнова ещё по прошлому сезону, но думал, что ситуация стабилизируется. Не
Дело в том, что «Локомотив» резко отказался от услуг центрального форварда Давида Деарне, приглашённого в Ярославль в нынешнее межсезонье. Опять же, ситуация просто абсурдная. Зачем нужно было приглашать легионера в команду, давать ему полноценный контракт, а затем расторгать действующее соглашение и выплачивать далеко не один миллион рублей компенсации? Как Тальбо, так и Деарне. Комментарии на сей счёт хотелось бы получить от руководителей ярославцев и их главного тренера, но в клубе предпочитают отмалчиваться.
Квартальнов же, выгнав Деарне иТальбо, вернул в команду Козуна, помиловав опального североамериканца. Вот только как Брэндон будет играть под руководством нынешнего тренерского штаба? Психологическое состояние и настрой форварда можно понять. Такое ощущение, что им просто заткнули дыру.
Примечательно, что и в ситуации, сложившейся вокруг «Локомотива», не обошлось без «Авангарда». «Локомотиву» Мурыгин, Тальбо и Деарне оказались не нужны, чему несказанно обрадовались в Омске. Думается, что больше других радовался главный тренер Боб Хартли, которому прекрасно знакомы возможности двух канадцев. Поговаривают, чтоТальбо даже звонил Хартли и лично просил специалиста взять его в команду. Деарне же, будучи центральным нападающим, точно не станет лишним в Омске. Квартальнов, кстати,
«Для решения задач в сезоне нам было необходимо качественное усиление в линии атаки. Клуб не торопился с выбором легионеров, вместе с Бобом Хартли мы чётко понимали, какого плана игроки нам нужны. Тальбо и Деарне — настоящие профессионалы, обладающие солидным опытом выступления в НХЛ, техничные форварды, умеющие решить момент и создать его для партнёров.
Новички должны помочь нам усилить и игру в большинстве. Но прежде всего это командные игроки, что крайне важно для нашего клуба, поскольку мы выстраиваем коллектив, в котором нет личных целей, а есть только цели общие. И новички нам в этом помогут, — отметил президент омичей Максим Сушинский.
Пригласили в команду и ещё одного бывшего «железнодорожника» — голкипера Алексея Мурыгина. Мера вынужденная, так как травму получил основной вратарь клуба Карри Рямё. И даже здесь ярославская ситуация сыграла в пользу Омска. Мурыгин оставался едва ли не единственным вратарём, остававшимся на рынке свободных агентов. А учитывая тот факт, что Омск решил заполнить оставшиеся легионерские позиции иностранцами (пришлось отказаться от Юхана Сундстрёма), российский вратарь был просто необходим.
Будет логично, если Тальбо, Деарне и Мурыгин в итоге станут одними из лучших хоккеистов в сезоне (такой расклад возможен), а «Локомотив» и Дмитрий Квартальнов, так и не сумевший разобраться, чего же именно он хочет, и кто ему нужен, будут жалеть о своих поступках.