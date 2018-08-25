«Салават Юлаев» переиграл «Автомобилист» в Кубке республики Башкортостан

Встреча, прошедшая в субботу в Уфе, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) в пользу «Салавата Юлаева». В составе победителей шайбы забросили Максим Майоров (11-я минута), Владимир Ткачев (41) и Антон Бурдасов (65). У проигравших отличились Андрей Обидин (32) и Никита Трямкин (51).