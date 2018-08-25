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18:05 (мск), источник: Р-Спорт

«Салават Юлаев» переиграл «Автомобилист» в Кубке республики Башкортостан

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» в овертайме нанесли поражение екатеринбургскому «Автомобилисту» в матче Кубка республики Башкортостан.

Встреча, прошедшая в субботу в Уфе, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) в пользу «Салавата Юлаева». В составе победителей шайбы забросили Максим Майоров (11-я минута), Владимир Ткачев (41) и Антон Бурдасов (65). У проигравших отличились Андрей Обидин (32) и Никита Трямкин (51).

В следующем матче турнира «Салават Юлаев» в воскресенье сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком», «Автомобилист» встретится с «Барысом» из Астаны.

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