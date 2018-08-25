«Динамо» обыграло «Витязь» в матче Кубка мэра Москвы по хоккею
МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб «Динамо» одержал победу над подмосковным «Витязем» со счетом 4:3 в матче предсезонного Кубка мэра Москвы.
МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб «Динамо» одержал победу над подмосковным «Витязем» со счетом 4:3 в матче предсезонного Кубка мэра Москвы.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Илья Никулин (9-я минута), Дмитрий Кагарлицкий (25, 38) и Микс Индрашис (52). У проигравших отличились Борна Рендулич (9, 37) и Миро Аалтонен (22).
Позднее в субботу сыграют московские ЦСКА и «Спартак».
Кубок мэра является предсезонным турниром для столичных клубов и традиционно проводился на арене «Мегаспорт», первый турнир состоялся 10 лет назад. Последние три года в соревнованиях участвуют «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и подмосковный «Витязь». По четыре раза в нем побеждали ЦСКА и «Динамо», два раза — «Спартак», в прошлом году победителем стал ЦСКА. Нынешний турнир проходит на «ЦСКА-Арене» в СРК «Парк легенд».