Текущие события
Хоккей. НХЛ
24.05
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
29.05
Вегас Голден Найтс6
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
31.05
Вегас Голден Найтс2
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
3.06
Вашингтон Кэпиталз3
Вегас Голден Найтс1
Хоккей. НХЛ
5.06
Вашингтон Кэпиталз6
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
8.06
Вегас Голден Найтс3
Вашингтон Кэпиталз4
Все события
Фоторепортажи
19Артему Дзюбе — 30! Уникальные кадры из архива «СЭ»
6Игрок года по версии УЕФА: Модрич, Роналду или Салах?
18:42 (мск), источник: ТАСС

«Динамо» обыграло «Витязь» в матче Кубка мэра Москвы по хоккею

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб «Динамо» одержал победу над подмосковным «Витязем» со счетом 4:3 в матче предсезонного Кубка мэра Москвы.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Илья Никулин (9-я минута), Дмитрий Кагарлицкий (25, 38) и Микс Индрашис (52). У проигравших отличились Борна Рендулич (9, 37) и Миро Аалтонен (22).

Позднее в субботу сыграют московские ЦСКА и «Спартак».

Кубок мэра является предсезонным турниром для столичных клубов и традиционно проводился на арене «Мегаспорт», первый турнир состоялся 10 лет назад. Последние три года в соревнованиях участвуют «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и подмосковный «Витязь». По четыре раза в нем побеждали ЦСКА и «Динамо», два раза — «Спартак», в прошлом году победителем стал ЦСКА. Нынешний турнир проходит на «ЦСКА-Арене» в СРК «Парк легенд».

Динамо М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Витязь
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Белорусский футболист прокомментировал слухи о сдаче матча "Зениту"
Россиянин, которому испанцы при жизни поставили памятник
Воспитанник «Спартака» предотвратил победу ЦСКА в Казани
Тени прошлого: кто попытается выбить Шарапову с US Open
«Арсенал» переиграл «Вест Хэм», одержав первую победу при Эмери
Странные игры. Плющенко можно дурачить всех, а Сотниковой – нет?
«Манчестер Сити» не смог победить в матче чемпионата Англии
«Спартак» принимает «Динамо» в РПЛ (трансляция)
Президент «Урала»: Попробуем подписать Месси, если он согласится
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь