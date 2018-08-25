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25 августа, источник: ТАСС

ХК ЦСКА обыграл «Спартак» в матче Кубка мэра Москвы

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Хоккеисты ЦСКА одержали победу над «Спартаком» со счетом 3:0 в матче предсезонного Кубка мэра Москвы.

Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами отметились Антон Слепышев (45-я минута), Кирилл Капризов (60) и Михаил Григоренко (60).

В заключительный игровой день турнира пройдут матчи «Витязь» — «Спартак» и «Динамо» — ЦСКА. Встречи состоятся в воскресенье.

Кубок мэра является предсезонным турниром для столичных клубов и традиционно проводился на арене «Мегаспорт», первый турнир состоялся 10 лет назад. Последние три года в соревнованиях участвуют «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и подмосковный «Витязь». По четыре раза в нем побеждали ЦСКА и «Динамо», два раза — «Спартак», в прошлом году победителем стал ЦСКА. Нынешний турнир проходит на «ЦСКА- Арене» в СРК «Парк легенд».

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