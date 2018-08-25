ХК «Спартак» не рассматривает варианты с переездом в Подмосковье в сезоне-2019/20

Источник: РИА "Новости"

В начале июля владельцем «ВТБ Ледового дворца» стала компания группы «Интер РАО», председатель правления которой Борис Ковальчук входит в наблюдательный совет хоккейного ЦСКА. Ранее президент армейцев Игорь Есмантович сообщил СМИ, что дворец может быть переименован в «ЦСКА-Арену». «Спартак» также арендует дворец на территории СРК «Парк легенд» с 2016 года, арендный договор истекает по окончании сезона-2018/19 Континентальной хоккейной лиги.

«Арендный договор с “ВТБ Ледовый дворец” истекает по окончании предстоящего сезона. “Спартак” уже сейчас начал работу по поиску арены на сезон-2019/20. Пока много вопросов, но могу сказать, что рассматриваем варианты исключительно в Москве. Вопрос болезненный, но работа в этом направлении ведется», — сказал Жамнов.