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25 августа, источник: ТАСС

ХК «Спартак» не рассматривает варианты с переездом в Подмосковье в сезоне-2019/20

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Руководство хоккейного клуба «Спартак» не рассматривает варианты с переездом на арены Московской области после окончания аренды «ВТБ Ледового дворца». Об этом журналистам сообщил первый вице-президент и генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов.

Источник: РИА "Новости"

В начале июля владельцем «ВТБ Ледового дворца» стала компания группы «Интер РАО», председатель правления которой Борис Ковальчук входит в наблюдательный совет хоккейного ЦСКА. Ранее президент армейцев Игорь Есмантович сообщил СМИ, что дворец может быть переименован в «ЦСКА-Арену». «Спартак» также арендует дворец на территории СРК «Парк легенд» с 2016 года, арендный договор истекает по окончании сезона-2018/19 Континентальной хоккейной лиги.

«Арендный договор с “ВТБ Ледовый дворец” истекает по окончании предстоящего сезона. “Спартак” уже сейчас начал работу по поиску арены на сезон-2019/20. Пока много вопросов, но могу сказать, что рассматриваем варианты исключительно в Москве. Вопрос болезненный, но работа в этом направлении ведется», — сказал Жамнов.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Спартак» может вернуться на арену в Сокольники. «В данный момент это можно назвать слухами, и я это комментировать не готов. Как можно реконструировать арену за год? Наверное, это знает только тот человек, который пустил эту информацию», — отметил Жамнов.

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