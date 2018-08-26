СКА хочет перегнать НХЛ: нужен ли Петербургу супердворец?

Источник: Спорт-Экспресс

Новость о строительстве в Санкт-Петербурге супердворца большой сенсацией не стала. Нынешнее руководство СКА поднимало тему новой арены на протяжении нескольких лет. Однако впервые президент клуба Геннадий Тимченко назвал и примерную стоимость строительства, и вместимость стадиона, и примерные сроки его ввода в эксплуатацию.

То, что СКА хочет свой собственный, без всяких оговорок, дворец — это здорово. «Ледовый», в котором команда проводит домашние матчи сейчас, клубу не принадлежит, что создает известные неудобства, связанные с календарем КХЛ и логистикой.

Есть уверенность в одном. Ситуация с долгостроем футбольного стадиона в Петербурге не повторится. В тех ситуациях, когда строительством занимается сам клуб, процесс значительно убыстряется — примеры футбольных стадионов «Спартака» и «Краснодара» показательны. Какова будет доля государственного финансирования, пока понять сложно, но СКА точно заинтересован в том, чтобы все прошло гладко. Тот же комплекс «Хоккейный город» в Санкт-Петербурге был возведен быстро, смотрится очень симпатично и функционирует успешно.

Нужен ли СКА новый супердворец в Санкт-Петербурге? | Источник: ХК СКА

Больше удивила позиция Тимченко в обязательном порядке возвести самую вместительную арену в мире. Прозвучало это как желание утереть всем нос, хотя куда логичнее смотрелось бы экономическое обоснование строительства с таким размахом. Болеть за СКА в Петербурге — модное занятие. Интерес публики достаточно устойчивый, проблема «лишнего билетика» часто имеет место. В субботу президент клуба допустил, что собирать больше 20 тысяч зрителей постоянно получится только в плей-офф. Содержание огромного дворца подразумевает большие затраты. Хочется верить, что у СКА свой бизнес-план есть. Ведь сейчас команда сама зарабатывает заметно меньше, чем тратит.

Стремление быть первым во всем похвально. Хорошо это или плохо — каждый решает сам. Абстрагируясь от экономической составляющей, следует признать, что петербуржцы стараются опережать остальные клубы КХЛ в околохоккейных делах. Пусть даже зачастую это выглядит как бахвальство. Главное — чтобы зрители остались в выигрыше. Помимо подписания звезд на берегах Невы бьются за каждого болельщика, создавая на матчах великолепную атмосферу. Десять тысяч зрителей на матче предсезонного турнира имени Пучкова — это блестящий показатель.

В СКА бьются за каждого болельщика | Источник: twitter.com/hcSKA

Амбиции главного конкурента СКА — ЦСКА, который собирался построить современную арену, пока не продвигаются вперед даже на бумаге. Хотя московский клуб обладает почти такими же финансовыми возможностями и впечатляющим административным ресурсом. Пока же ЦСКА приобрел уже построенный стадион. Переезд в Парк легенд — отличная возможность стать клубом номер один в столице не только по спортивным результатам.

В прошлых сезонах же пустые трибуны были кошмарным сном для СКА, но неизбежной действительностью для ЦСКА. В этом плане клуб из Санкт-Петербурге мог смотреть (и продолжает это делать) на главного оппонента свысока.