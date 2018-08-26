СКА хочет перегнать НХЛ: нужен ли Петербургу супердворец?
В субботу президент СКА Геннадий Тимченко заявил о планах строительства новой арены вместимостью 22 400 зрителей и стоимостью 20 миллиардов рублей.
В субботу президент СКА Геннадий Тимченко заявил о планах строительства новой арены вместимостью 22 400 зрителей и стоимостью 20 миллиардов рублей.
Новость о строительстве в
То, что СКА хочет свой собственный, без всяких оговорок, дворец — это здорово. «Ледовый», в котором команда проводит домашние матчи сейчас, клубу не принадлежит, что создает известные неудобства, связанные с календарем КХЛ и логистикой.
Есть уверенность в одном. Ситуация с долгостроем футбольного стадиона в Петербурге не повторится. В тех ситуациях, когда строительством занимается сам клуб, процесс значительно убыстряется — примеры футбольных стадионов «Спартака» и «Краснодара» показательны. Какова будет доля государственного финансирования, пока понять сложно, но СКА точно заинтересован в том, чтобы все прошло гладко. Тот же комплекс «Хоккейный город» в
Больше удивила позиция Тимченко в обязательном порядке возвести самую вместительную арену в мире. Прозвучало это как желание утереть всем нос, хотя куда логичнее смотрелось бы экономическое обоснование строительства с таким размахом. Болеть за СКА в Петербурге — модное занятие. Интерес публики достаточно устойчивый, проблема «лишнего билетика» часто имеет место. В субботу президент клуба допустил, что собирать больше 20 тысяч зрителей постоянно получится только в
Стремление быть первым во всем похвально. Хорошо это или плохо — каждый решает сам. Абстрагируясь от экономической составляющей, следует признать, что петербуржцы стараются опережать остальные клубы КХЛ в околохоккейных делах. Пусть даже зачастую это выглядит как бахвальство. Главное — чтобы зрители остались в выигрыше. Помимо подписания звезд на берегах Невы бьются за каждого болельщика, создавая на матчах великолепную атмосферу. Десять тысяч зрителей на матче предсезонного турнира имени Пучкова — это блестящий показатель.
Амбиции главного конкурента СКА — ЦСКА, который собирался построить современную арену, пока не продвигаются вперед даже на бумаге. Хотя московский клуб обладает почти такими же финансовыми возможностями и впечатляющим административным ресурсом. Пока же ЦСКА приобрел уже построенный стадион. Переезд в Парк легенд — отличная возможность стать клубом номер один в столице не только по спортивным результатам.
В прошлых сезонах же пустые трибуны были кошмарным сном для СКА, но неизбежной действительностью для ЦСКА. В этом плане клуб из
Потратить деньги со смыслом и красиво тоже надо уметь. Здесь СКА опережает, пожалуй, все клубы КХЛ. И, возможно, стремление Тимченко принесет гораздо больше пользы для клуба, города и нашего хоккея, чем кажется сейчас.