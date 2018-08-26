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13:29 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» проиграл новой команде Найджела Доуса

Астанинский «Барыс» потерпел поражение от екатеринбургского «Автомобилиста» во втором матче предсезонного турнира Кубок Республики Башкортостан, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд, прошедшая в Уфе, закончилась со счетом 2:0 в пользу «Автоболилиста». У победителей отличились Вячеслав Литовченко (1-я минута) и Степан Хрипунов (52-я).

В составе екатеринбургского клуба играл Найджел Доус, который перешел в «Автомобилист» в начале мая после семи лет в «Барысе». 33-летний форвард результативными действиями в игре не отметился.

«Барыс» играл в следующем составе:
Кудрявцев (Карлссон);
Орехов — Диц, Петерссон — Валк — Михайлис;
Даллмэн — Блэкер, Фрэттин — Кормье — Старченко;
Полохов — Липин, Гренц — Шевченко — Гурков;
Семенов — Маклюков, Петухов — Сагадеев — Асетов.

Для «Барыса» это поражение стало вторым подряд на турнире. В первой игре астанинский клуб со счетом 2:5 уступил «Нефтехимику», который возглавляет бывший тренер «Барыса» Андрей Назаров.

Следующий матч на турнире «Барыс» проведет 28 августа против уфимского клуба «Салават Юлаев».

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